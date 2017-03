Cañonazo tricolor ‘unge’ a Guevara.

¿Por qué se fue el PRI este fin de semana a la falda del cerro, allá en las periferias de la ciudad, donde casi se funden los límites urbano y rural de Ciudad Victoria, para celebrar -casi a hurtadillas- el 88 aniversario de su fundación?.

¿Por qué lo hizo 2 semanas después de la fecha fundacional?.

¿Y por qué, siendo un evento estatal, invitaron solamente al diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, estando más cerca el del V distrito, MIGUEL ANGEL GONZALEZ SALUM?.

ノ A menos de que el PRI de ahora siga siendo el mismo PRI de antes del 5 de junio del 2016, se entendería que siga utilizando los juegos de imágenes y el lenguaje de las actitudes, para anticipar vísperas.

Solo así se explicaría que en su fiesta de los 88 años, el PRI de ahora haya incluido solo a GUEVARA COBOS como figura señera del priísmo tamaulipeco.

¿Es ALEJANDRO el sucesor de AIDA ZULEMA en le presidencia del Directivo estatal?.

¿Es ese el mensaje?.

Quizá no, pero ¿por qué entonces se excluyó a tanto personaje ilustre del PRI estatal, y solo se acordaron del legislador mantense para promocionarlo en las gráficas festivas, colocándolo al centro de la fotografía principal, al lado de AIDA ZULEMA?.

La realidad es que nadie sabe si el PRI de ahora es el mismo de antes, o si el que surgió después de la paliza del 5 de junio del 2016, es una versión más avanzada del de antes.

Algo así como la última moda del proceso de los ‘encapuchados’.

En efecto, la presidenta AIDA ZULEMA FLORES PEÑA celebró el aniversario partidista con una jornada multidisciplinaria, donde repitió el estribillo de que el PRI es un partido con historia, con sustento y con visión transformadora para México.

En el marco del festejo, que se desarrolló en la proletaria colonia Estudiantil, asistió aparte de la presidenta del Comité Directivo Estatal, el secretario general JOSE HERNANDEZ CUESTA; la diputada local SUSANA HERNANDEZ FLORES; el dirigente municipal del PRI AMBROSIO RAMIREZ PICASSO; LUCINA VILLANUEVA RANGEL, secretaria general del CDM en Victoria, además de integrantes de la estructura estatal.

La secretaria de Cultura del Directivo Estatal, MAGALY MONSERRAT BALDERAS GARCIA, dijo que si hoy México goza de salud, educación, vivienda, derecho de trabajadores, de transporte e infraestructura, “es gracias a los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional”.

El discurso de hoy ya no incluyó -¡ay!- el gastado párrafo de la estabilidad política y la paz social, que antaño presumió el partido en el tiempo de las dictaduras latinoamericanas, ensangrentadas por tanto golpe de estado.

メEl PRI sigue trabajando por el beneficio de todos nosotros y ¿cómo no ser priista?, si en su declaración de principios está el poder de la inclusión, el medio ambiente, la cultura, la educación, los adultos mayores, la equidad de género, la democracia y la soberanía”, destacó BALDERAS, como ajena a tantas deserciones que han ‘adelgazado’ al Revolucionario Institucional.

Pero, en su Jornada Multidisciplinaria, el PRI volvió a sus tácticas electoreras: Lotería; Corte de Pelo, Venta de Verduras a bajo Costo; Asesoría Jurídica; Juegos Infantiles; Atención para Adultos Mayores.

(-Por cierto: todavía resuena el discurso pronunciado por ALEJANDRO GUEVARA en su registro como candidato a diputado federal, el jueves 22 de enero del 2015, cuando, acompañado por HORACIO GARZA, AMIRA GOMEZ TUEME, HUMBERTO FILIZOLA HACES, SIMON IVAN VILLAR MARTINEZ, ALVARO VILLANUEVA PERALES, así como empresarios del norte, centro y sur de la entidad, como LALO VELA y FERNANDO AZCARRAGA, además del ex alcalde de Mante, Dr. HECTOR LOPEZ GONZALEZ y el ex dirigente del PRI en esta urbe cañera, RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL, GUEVARA COBOS figuraba entonces como el favorito para la Gubernatura-).

Hoy como ayer, un cañonazo de confeti tricolor rubricó la re-aparición de GUEVARA en el escenario de futuro.

¡Ah!, de Tampico reporta el colega MARCELINO GARCIA CONTRERAS, que el empresario y coordinador regional del Movimiento Territorial del PRI, JUAN MANZUR OUDIE, en concordancia con la errática postura política de su dirigente estatal, HUMBERTO ‘Betico’ VALDEZ RICHAUD, acaba de ‘auto-destaparse’ como pre candidato a diputado federal.

¿Y si no lo postula el PRI, se va por MORENA?.

Cambio de orientación temática para compartirle que Matamoros arrancará los festejos de la temporada primavera verano en la playa Bagdad el 1º de abril con el festival de Rigo Tovar, que incluye una serie de actividades entre las que destaca la imposición del nombre del artista matamorense, al boulevard ubicado en ese lugar, informó el secretario de Turismo, municipal, GERARDO RODRIGUEZ PUENTE.

Entre las festividades a realizar se cuentan tours de promoción, no solo para Semana Santa sino también para el verano, por lo que ya se trabaja en la publicidad móvil, garantizando que “La imagen de Matamoros se va a notar”, aseguró.

De acuerdo al programa, el Festival del Mar se llevará a cabo del 8 al 16 de abril en la Playa Bagdad, y para antes de “Semana Mayor” se rehabilitará la infraestructura y se hará limpieza de las áreas de bañistas, además de remodelar las cabañas, baños públicos y regaderas.

Por cierto, Reynosa tuvo el sábado una alegre y nutrida cabalgata que arrancó en un punto de la carretera Ribereña, paseó por el centro de la ciudad, llegó al quiosco donde hubo una suculenta comida y rifa de regalos, y desembocó en la Plaza de las Américas, frente al puente internacional.

La presidente municipal MAKI ORTIZ DOMINGUEZ encabezó la columna de jinetes venidos de diferentes poblados y ejidos, a bordo de una típica y grande carreta, acompañada por otros ediles y algunos de sus colaboradores.

La primera autoridad iba vestida con la cuera tamaulipeca y sombrero, saludando a las familias que les aplaudían desde las calles, por el colorido de los marchantes, las guapas amazonas y los recios vaqueros.

Y ayer domingo, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ cerró el ciclo de fiestas conmemorativas del aniversario número 268 de la fundación de Reynosa, con una magna función musical en el estadio López Mateos, con la presentación de grupos como La Firma y El Poder del Norte.

Fue una semana de entretenimiento y espectáculos de todo tipo organizados por el gobierno de Reynosa, con la participación de miles de familias, que recibieron el mensaje del Ayuntamiento en el sentido de que la ciudad se encamina hacia un futuro más promisorio, fincado en sus orígenes históricos.

De Nuevo Laredo reportan que más de 400 personas de la colonia Francisco Villa, fueron beneficiadas este sábado con el programa Alcalde en tu colonia, donde estuvo presente el presidente municipal ENRIQUE RIVAS para dar atención directa a la ciudadanía.

El alcalde destacó que una de las actividades que más le agrada realizar es el acudir a las diferentes plazas de la ciudad para tener comunicación directa con la población.

メEstar en una plaza pública, donde el vecino, la vecina de manera libre, voluntaria se pueda acercar no sólo a mí sino a todos los secretarios, regidores que me acompañan, para escucharlos en sus demandas y trabajar para darles resultados, es lo que más me apasiona”, expresó RIVAS CUELLAR

Refirió que el programa Alcalde en tu Colonia, tiene la finalidad de acercar todas las dependencias del municipio aunado con la Secretaría de Bienestar Social del Estado para sumar esfuerzos y cumplir con la sociedad.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.