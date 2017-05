Denuncias…

Arreció la denuncia, ahora es con sellos de recibida y número de averiguación de la Procuraduría y se distribuye como reguero de pólvora vía redes sociales, facebook, twitter, whatsapp, tiene muchas firmas y quizá no la frenen hasta las últimas consecuencias, la de ver fuera de la Secretaria de Educación al ex Diputado y ahora Director de Centros de Desarrollo Educativo, Arturo Sarrelangue Martínez.

Dicen que es acosador sexual, que a las mujeres que trabajan en su dependencia les exige que le cumplan sus caprichos libidinosos o las correrá nomás diciendo que son aviadoras, priístas o colgándoles los peores pecados con tal de verlas en la calle si no le cumplen.

Conocimos a Arturo Sarrelague hace muchos años cuando fue Diputado en el Congreso del Estado, poquito después del año 2000, hay que decirlo que en aquel tiempo daba la impresión de ser de moral intachable, desde su puesto de opositor se transformaba en defensor de las causas del pueblo, no recuerdo que se le haya acusado de nada indebido, al contrario, muchos metían las manos al fuego por él y se portaba valiente ante los casos difíciles.

La memoria no es tan buena como hace algunos años pero quizá a Sarrelangue lo vimos antes, en las movilizaciones de maestros cuando se le amotinaron a Manuel Cavazos Lerma, ya habrá tiempo de precisar este pasaje, pero el caso es que en aquellos años, cuando era Diputado local, era un férreo defensor de la gente, denunciaba los abusos, gestionaba, le ofendían todos los actos como de los que ahora le acusan.

Obvio que no metemos las manos al fuego por un personaje que ahora tiene presupuesto, poder y que definitivamente pudo haber cambiado con el paso de los años pero hacemos votos porque a Sarrelangue se le haga un juicio o investigación justa, ya hay una averiguación previa en la Procuraduría y una denuncia en la Contraloría estatal por los delitos que arriba señalamos, lo ideal es que legalmente nos comprueben que es inocente o culpable de lo que le acusan y ya, que se sigan los pasos correspondientes.

Una cosa parece clara, resuelvan lo que resuelvan la Contraloría y la Procuraduría del Estado será muy difícil que a Sarrelangue Martínez lo sostengan en ese puesto, el daño está hecho, la mayoría del personal está en su contra lo que quiere decir que por lo menos como jefe algo no hace bien.

Pero, insisto, no se puede hacer culpable a Sarrelangue de ningún delito así haya denuncias con un millón de firmas o no lo quieran los trabajadores, en su defensa él ha dicho que quienes lo señalan son unas aviadoras apoyadas por un aviador, que están en su contra personajes que se negaban a trabajar y en cambio cobraban tiempos completos.

De los dichos de Sarrelangue hay cosas que son muy reales, la Secretaria de Educación por muchos años, pero muchos años, se uso para pagar favores sexuales que daban muchachos y muchachitas que tenían a su servicio funcionarios públicos maniacos, es bastante cierto que en algunas dependencias de esa secretaria hay personas, hombres y mujeres, que no saben hacer nada, que cobran o cobraron sin trabajar y que efectivamente pretenden seguir igual y para ello difunden quejas a diestra y siniestra con tal de fingir un poder que no tienen.

En contra de Sarrelangue hay que no es necesario irse en contra de todo el personal por esa situación, es decir, esos casos se conocen en una simple revisión de la nómina ya que tenían las mejores compensaciones, no se les encuentra un lugar de adscripción o en los que supuestamente están nunca se han presentado a laborar, vaya, los descubrirían hasta con una simple entrevista a empleadas y empleados que se levantan muy temprano, cumplen formidablemente con su trabajo pero que además los castigan regateándoles compensaciones ya que ni siquiera recibían la mitad de lo que les daban a aviadores que se prestaron a cualquier cosa, menos a trabajar, a cambio de vivir bien y saldrían a relucir nombres por una simple razón, en esa secretaria hay personal que trabaja y lo hace muy bien, que puede ser del PRI, PAN, PRD, o cualquier partido pero eso no le impide hacer equipo y, ciertamente, merecen mejor trato.

Quizá si haya acoso laboral, quizá si sea real que pretenden correr a trabajadores por la simple razón de que son de filiación priísta, también puede ser real que Sarrelangue los quiera poner a trabajar, pero por desgracia para los trabajadores tampoco es descabellada la idea de que todo se trate de los viejos vicios que pretenden sostenerse contra viento y marea, la prueba es que atacan con el viejo estilo de las mantas en puentes y sitios públicos, la protesta, las pancartas, la denuncia en todos los espacios donde sea posible.

Cierto es, por nada del mundo se puede hacer oídos sordos a esa denuncia, menos a la que presentan las mujeres que se sienten acosadas sexualmente, una acción así debe ir hasta las últimas consecuencias, si mienten que les hagan saber a las quejosas que no se puede desprestigiar a nadie nomás por conveniencia ya que ponen en riesgo a familias, dañan a hijos, padres y esposa, por supuesto, si quienes han presentado su queja tienen razón pues que el funcionario pague con la cárcel y el desprestigio social que bien merecido lo tendría, el caso es que no puede haber impunidad ni de un lado ni del otro.

En otras cosas… El gobierno del Estado convocó al Grupo de Coordinación Tamaulipas a una sesión extraordinaria que se realizó este miércoles por la tarde a fin de reforzar las medidas de seguridad ante la situación de violencia que se registra en Reynosa provocada por grupos de la delincuencia organizada.

Tras participar en la jornada asistencial del Sistema DIF estatal, “Un Gobierno Cerca de Tí”, realizada por segundo día consecutivo en Reynosa, el Procurador de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, reveló que en las siguientes horas serán reforzados los operativos para lograr que se restablezca el orden.

“Hoy por la noche y mañana estaremos reunidas todas las autoridades que formamos el Grupo de Coordinación Tamaulipas, tanto las autoridades, las instancias federales y las instancias estatales, se están haciendo los ajustes en cada una de las dependencias”, reveló en entrevista el Procurador.

