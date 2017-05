Ni un pinche voto más al…

Artistas, de esos que se sienten intelectuales y bien picudos, lanzaron ayer un video para influir en las elecciones del Estado de México, Brozo, Ximena Sariñana, El Diablito, entre otros, con “argumentos sólidos” dijeron que hay inseguridad, violencia, que ese Estado tiene más de 87 años gobernado por el tricolor y por lo tanto ya no merece ni un voto más el PRI.

El Estado de México es, en realidad, una representación chiquita de lo que sucede en el país, existe violencia en muchas partes, pobreza, maltrato a sus pobres, menosprecio a la gente necesitada, una democracia cuestionada que se manipula por despensas o dinero y si, también en algunas partes parece de primer mundo y que avanza, en fin, tiene todas las desgracias y puntos buenos que usted pueda imaginar en el país.

Por supuesto, lo malo se nota más ya que es mucho, inseguridad, violencia, una policía o ejercito que parece represor, desaparecidos, muerte y pobres engrosando filas de la delincuencia o muriendo de hambre e igual de enfermedades curables en cualquier otro país del mundo con buen gobierno y sentido social.

Hasta ahí los argumentos son sólidos en el video que se presenta por parte de los intelectuales que son excelentes payasos, mejores cantantes y actores de primer nivel.

Se entiende, por supuesto, que su video fue motivado por algunos acuerdos con partidos políticos y liderazgos de los mismos que todos conocemos, también ese puede ser su argumento sólido.

Lo que no se vale, por ningún motivo, es que utilicen su influencia para dañar nuestra democracia, para tachar a un partido de corrupto e inservible nomás porque la mayoría de quienes han militado en el mismo han resultado vulgares rateros.

Actuar con esa lógica nos tendría que llevar a no votar jamás por ningún partido político, imagínese votar por el PAN y que nos aparezca otro FOX u otro Felipe Calderón, o por la izquierda y estén Los Abarca que desaparecieron a los 43 de Ayotzinapa o Bejarano recibiendo billetes y más billetes como extorsión a constructores u otra como la Diputada Cadena aceptando su medio millón de pesos de quien sabe que manos para presuntamente patrocinar a Andrés Manuel, ah, y tampoco podríamos votar por los independientes porque ya El Bronco demostró que también se corrompen e igual promueven la impunidad de sus antecesores y otras cosas por el estilo.

De qué se trata entonces, pues de no cambiar por cambiar o al costo de lo que sea para el pueblo, también se trata de no fomentar la flojera cívica, de que se aliente a la gente a convertirse en ciudadano de verdad y para votar se dé a la tarea de investigar el pasado, presente y propuestas de cada uno de los candidatos, que revisemos si saben cumplir lo que prometen en campañas, si la decencia y honestidad son sus cartas de presentación, por lo menos, analizar si su propuesta puede ser real en base a lo que ha hecho o dejado de hacer, de sus amigos y sus enemigos.

La verdad es que de leer los documentos sobre los que se rige la vida de todo partido político cualquiera pensaría que debemos militar en el mismo, todos los organismos son buenos en esencia, buscan el bien común, la gloria del Estado, pero son, o han sido, sus militantes los que los han hecho quedar mal y de ellos, de los malos políticos, es de quienes debemos cuidarnos.

Se trata pues, de que nuestra sociedad trabaje y se meta más en la política, que aliente, respalde y haga promoción de los políticos que son buenos, honestos, decentes y si, también se trata de que bloqueen a todos los políticos, hombres y mujeres, que tengan tendencia de ladrones, ambiciosos, que sean capaces de entregarnos a la delincuencia como lo han hecho muchos otros.

De verdad, no se nos exige un trabajo exhausto ni imposible, es más, en estos tiempos basta revisar en el google cualquier nombre para que aparezcan sus “linduras” o sus buenas obras, de ello seguiría preguntar qué tan reales son, buscar a quien lo conoce, a quien lo ha sufrido o padecido, con eso y con poquito más sería suficiente para ir depurando, para mandar a la basura a todos aquellos que solo quieren el poder para robar y someter al pueblo.

Me gusta la idea de que la gente se meta en la política, respetable que los artistas pretendan influir en la sociedad, lo que no es válido es que utilicen argumentos tontos o pretendan dañar nuestra democracia con su cerrazón e intolerancia.

Por lo demás, tienen razón, como dicen en su video, ya basta, le hago el llamado a no dar ni un pinche voto más al… no, aquí no le ponga apellido de partido político, mejor póngale nombre de político corrupto, ni un pinche voto más al político ratero, ni un pinche voto más al político que promueve la impunidad, ni un pinche voto más al que solo piensa gobernarnos para saciar sus ambiciones y vender al pueblo o negociándolo con los malos para tener mucho dinero a costa de nuestra paz y tranquilidad.

