El combate del gobierno federal a la delincuencia en Tamaulipas hasta la fecha no pasó de ser mera simulación, golpes de suerte o mala suerte con los llamados topones que es la persecución de delincuentes que por casualidad se encontraban o les atacaban en las calles de alguna de nuestras ciudades.

También se dedicaron a perseguir cabecillas de los grupos delincuenciales, desde aquel día que se echo a andar la pomposamente llamada Estrategia Tamaulipas, el 13 de mayo de hace cuatro años, ya se pueden contabilizar por cientos los hombres y mujeres que han sido abatidos o encarcelados y contaban con esa categoría de jefes dentro de las células del crimen.

Nada sirvió, hoy Tamaulipas esta como hace cuatro años, con muchas muertes y el crimen más fuerte que nunca.

Vaya, tan mal estamos que el gobierno del Estado, de acuerdo a información del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tuvo que tomar como propia la lucha contra la delincuencia en aspectos que se supone eran temas federales, temas de lavado de dinero, operación de casas de apuestas, entre otras cosas.

Viene el tema porque ayer aterrizó en Tamaulipas todo el gabinete federal de seguridad encabezado por el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, igual llegó el Procurador General de la República, el Secretario de la Defensa, el de Marina, los encargados operativos de los cuerpos de seguridad, entre muchos funcionarios.

Osorio Chong encabezó la sesión ordinaria del Grupo de Coordinación Tamaulipas, reconoció y ofreció todo su apoyo al gobierno estatal para hacer las tareas que le corresponden en la materia federal, dijo que ahora si el combate a la delincuencia será en todos los aspectos y que, también ahora si, la coordinación será muy estrecha entre todos los niveles de gobierno, los municipales, estatales y el federal para tener un mayor éxito.

Por supuesto que hay mucha desconfianza en Tamaulipas contra el gobierno federal porque todo lo que han anunciado en las visitas y sesiones del Consejo de Seguridad, en anteriores ocasiones, ha sido para asegurar que vamos bien con todo y que nos sentíamos peor.

Lo que vale la pena subrayar es que, otra vez por fin, los funcionarios federales llegaron a Tamaulipas y reconocen que estamos mal, es decir, ya no fueron los días en los que todo era felicidad, avances, triunfos.

Cierto, nada gana Tamaulipas con palabras y más palabras de funcionarios federales, sean triunfalistas o de reconocer yerros porque la verdad es que no le han cumplido a los tamaulipecos en casi nada.

Ya vimos a que vino el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, a prometer, a ofrecer una nueva estrategia, también a reconocer que no ha hecho las cosas bien el gobierno federal, un poco a repartir culpas con el Estado y municipio.

De todo hay que destacar dos cosas, habrá coordinación entre el gobierno federal, el Estado y los municipios para combatir el tema de la inseguridad y la violencia a corto y mediano plazo, por lo menos hasta que concluya la actual administración federal de Enrique Peña Nieto, otro punto a favor, le insisto, es que se ve el tema con seriedad, que por lo menos ya no quieren verle la cara de tonta a la gente con puras frases triunfalistas y reconocen que atravesamos problemas, que hay temas a los que ya le entró el Estado y deberá respaldar el gobierno federal.

El comunicado oficial dice que el Secretario de Gobernación, Miguen Ángel Osorio Chong, refrendó las acciones en contra de la delincuencia organizada en Tamaulipas y dijo que no solamente serán encausadas a las cabezas de los grupos criminales sino a su logística y sus fuentes de financiamiento.

Se detalla que la Sesión Ordinaria del Gabinete Federal de Seguridad fue en compañía del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca; el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, el Secretario de la Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade; el Comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales y demás autoridades de los tres niveles de gobierno.

Que además las autoridades sostuvieron un encuentro con empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil de esa ciudad fronteriza, en donde se habló de la estrategia en materia de seguridad que se realiza actualmente en Tamaulipas y posterior a ello ofrecieron una conferencia de prensa donde el Procurador General de Justicia, Raúl Cervantes Andrade, confirmó que por medio de esta dependencia y con el apoyo de otras como la Secretaría de Hacienda, se trabaja en detectar y combatir el financiamiento de los grupos delictivos y la defraudación fiscal.

Y si, otra vez tuvimos a Osorio Chong en Tamaulipas, esperemos que por fin se note un cambio, que veamos y se sienta que vamos avanzando para lograr la paz y tranquilidad de Tamaulipas.

