Anto… ¿se despega?

CON todo y la polarización de criterios, el diputado local ANTO TOVAR GARCIA no desaprovecha ninguna oportunidad para ganar reflectores mediáticos que le permitan favorecer su futurismo político.

Justamente la iniciativa con proyecto de ley para refinanciar la deuda pública estatal, enviada por el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA al Congreso del Estado, le redituó capital político al joven legislador matamorense.

Con todo y que los integrantes de la LXIII Legislatura Local aprobaron mayoritariamente el documento enviado por el Ejecutivo Estatal, el voto en contra de TOVAR GARCIA llamó la atención del presidente de la Junta de Coordinación Política CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ y de la propia fracción tricolor en el Poder Legislativo de Tamaulipas.

Independientemente de las luces y sombras de la iniciativa de ley cabecista, mientras que el egresado del Tecnológico de Matamoros cosechó comentarios positivos, el líder de los diputados priístas, ALEJANDRO ETIENNE LLANO, logró todo lo contrario a la hora de la votación.

De entrada, la postura de ANTO TOVAR dejó entrever que el pastor tricolor en el Congreso local no tiene el control absoluto de su bancada, a pesar del matiz democrático y de libertad del argumento oficial.

Como suele suceder en el oficio político, en el campo mediático el diputado matamorense ha superado a sus compañeros curulecos JUAN CARLOS CORDOVA y MONICA GONZALEZ GARCIA. Lógicamente, también ha recibido críticas por parte de quienes lo etiquetan como oportunista y falto de experiencia en la función pública.

Sin embargo, la oposición de TOVAR al refinanciamiento de la deuda pública, bajo el argumento que solo alarga de 20 a 25 años el período del adeudo y no aporta ahorro alguno, le ha generado comentarios favorables.

Desde su óptica, considera que existen rubros que pueden ser reajustados y que una política de gastos distinta podría generar ahorros al reducir el gasto corriente, para evitar alargar el tiempo de la hipoteca de las finanzas estatales.

Sea como fuere, como es del dominio público, la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, con apoyo en el decreto legislativo, habrá de iniciar la licitación de los créditos que considere necesarios.

En contraparte, sus compañeros de bancada -debido a intereses diferentes- tienen menor margen para sus propios proyectos. JUAN CARLOS CORDOVA depende políticamente de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, mientras que MONICA GONZALEZ debe el padrinazgo político a EGIDIO TORRE CANTU.

Felicidades a los compañeros de la FAPERMEX ZAHADY NOLASCO de Baja California Norte, EVA GUERRERO de Sinaloa y OSCAR ALVIZO de Tamaulipas, quienes participarán en un curso de posgrado en La Habana, Cuba.

Este curso en materia de periodismo radiofónico lo impartirá el Instituto José Martí durante diez días del próximo mes de octubre.

Desafortunadamente, la falta de comunicación oportuna impidió que las ocho becas cubanas autorizadas fueran aprovechadas por más profesionistas mexicanos. Únicamente los tres comunicadores antes mencionados recibirán las cátedras que se impartirán en el Instituto José Martí.

Tan solo en Tamaulipas, tres compañeros lamentaron no haber aprovechado esa magnífica oportunidad.

Salvo el transporte hacia y desde la isla caribeña, todos los gastos serán absorbidos por el Ministerio de Educación del gobierno de Cuba.

