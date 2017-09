Tránsitos operan fuera de la Ley

Denuncia Vocero de Seguridad Pública que agentes de Vialidad en algunos municipios, no cumplen con exámenes de evaluación y control de confianza.

Por Arnoldo García

Los agentes de Tránsito en los municipios, operan al margen de las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que no han sido sometidos a los exámenes de evaluación y control de confianza y sí efectúan labores de “halconeo” para grupos delincuenciales.

El vocero de Seguridad Pública, Luis Alberto Rodríguez Juárez, comentó que si bien se hace necesario el contar con agentes de tránsito, ello no significa el ignorar los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública para con las personas que laboran en áreas de seguridad como son los tránsitos.

Informó que se ha observado que por lo menos un 50 por ciento de quienes se desempeñan como tránsitos en diversos municipios, no cumplen con los requisitos como escolaridad, estado de salud, examen psicométrico, pero sobre todo no han aprobado los exámenes de evaluación y control de confianza.

Rodríguez Juárez, hizo referencia al municipio de Río Bravo en donde los 31 agentes de vialidad que tiene el Ayuntamiento, más de la mitad no han aprobado los exámenes de evaluación y confianza.

Advirtió que las corporaciones de tránsito, así como de policía auxiliar se están haciendo sin cumplir con la normatividad de cumplir con los requisitos, aprobar los exámenes de evaluación y control de confianza, así como someterse a los cursos de capacitación y adiestramiento.

Agregó que otro problema es que se ha detectado que hay agentes de Tránsito los cuales hacen trabajos de informar a los grupos delictivos, sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad.

Antaño los policías de tránsito estaban involucrados con los delincuentes y ahora sucede los mismo, comentó el vocero de Seguridad de Tamaulipas.

Reiteró que los ayuntamientos si pueden crear cuerpos de tránsito y vialidad, pero deben sujetarse a los ordenamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre estos someterse a los exámenes de evaluación y control de confianza.