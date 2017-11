Respalda alcaldesa a Director de Tránsito

Magdalena Peraza, respaldó al director de Tránsito, Javier García Cárdenas, y pidió a los integrantes de la dependencia trabajo en equipo.

Tampico, Tam.- La alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, respaldó al director de Tránsito, Javier García Cárdenas, y pidió a los integrantes de la dependencia trabajo en equipo para brindar un servicio honorable a la ciudadanía en general.

Ayer elementos del citado cuerpo vial detuvieron sus labores en el cambio de guardia, afirmando que estaban inconformes por el trato que el nuevo mando estaba aplicando con ellos, exigiendo un cambio en su actitud.

La edil porteña señaló que se ha pedido al titular de la Dirección de Tránsito incrementar el diálogo sin que ello implique indisciplinas dentro de la corporación, explicando que la ciudadanía tampiqueña no merece estas acciones.

“Siempre se les ha escuchado, se les ha atendido y no es justo que hagan esto, el paro va en contra de la ciudadanía, no deben echarse encima a los ciudadanos, esperamos que con la plática con el capitán García Cárdenas las cosas caminen como deben ser en Tránsito de Tampico para bien de la ciudad, el capitán trae ganas de trabajar y quiere hacer las cosas, pero hay que agregarle más comunicación”, comentó Peraza Guerra.

Algunos elementos de Vialidad externaron que el trato del nuevo director de Tránsito es estricto en demasía, mencionando que se pretende imponer una disciplina tipo militar, por lo que no están del todo de acuerdo.