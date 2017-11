De verdad que el Congreso de Tamaulipas hasta la tarde de ayer parecía inútil, una fea comparsa, con Diputados flojos, ignorantes y sin creatividad (creo que la mayoría lo siguen siendo aunque ahora, por lo menos, actuaron con sentido común) pero lo que acaban de hacer les salvará el pellejo por un tiempo y a muchos.

El punto bueno, la palomita, la buena calificación se la deben al Diputado Oscar Martín Ramos Salinas de la fracción del Partido Nueva Alianza, el PANAL, quien presentó una iniciativa en el sentido de que obligará a las autoridades a mantener a los niños en las escuelas, va bien el trabajo pero igual se debe recalcar que todavía no es parejo ni de 10.

En su sesión ordinaria el Congreso hizo algo que de verdad es un avance en la lucha contra la violencia y la inseguridad, modificó la ley para obligar a autoridades educativas, las estatales y las municipales también, a denunciar, atender y dar seguimiento a los niños y jóvenes que no tengan una asistencia regular a clases, que deserten de la escuela y no solo en primaria o secundaria, también en la educación media superior, créalo, eso ayudará en mucho a rescatar la paz.

La historia, los Diputados tamaulipecos aprobaron modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de dotar de herramientas normativas a las autoridades educativas y a las Procuradurías de protección para este sector de la población, para identificar, denunciar y atender los casos de asistencia irregular, abandono y deserción escolar en la educación básica y media superior.

Se presume que con las nuevas herramientas además se podrá identificar abusos sexuales, embarazos, violencia, problemas del niño o el adolescente y se le podrá proteger debidamente en todos los ámbitos, en la nueva ley se recalca con insistencia en tema de que los padres o tutores tienen la obligación de mantener en la escuela a los niños y también se habla de que cualquier denuncia deberá ser atendida por la Procuraduría de Protección correspondiente a los niños o jóvenes.

He de reconocer que no alcanzo a digerir completamente el dictamen, que en ocasiones parece confuso y en otras corto porque creo que se debe dotar, primero, de herramientas, infraestructura y todo lo necesario a planteles educativos y maestros del Estado para que puedan brindar una educación de calidad cuyo objetivo final debe ser la felicidad de los niños, que se conozcan sus vocaciones, capacidades, para que cada estudiante termine siendo un ser humano productivo, contento con su preparación y que la misma le otorgue la posibilidad de tener una vida decente y digna.

El paso hacia adelante está dado y es una ventaja, hay que reconocer, le insisto, el trabajo de la fracción parlamentaria del PANAL que leen que la violencia e inseguridad solo tienen una solución, mantener a los niños en la escuela, quitarles materia prima a los grupos de la delincuencia preparándolos bien y provocando que sean felices para que no se desvíen del camino del bien.

Igual se debe reconocer que los Diputados no están tan limitados como parecen, que aunque haya sido arriándolos pueden actuar con sentido común y, sobre todo, le pueden ser útiles a Tamaulipas, al pueblo que los hace vivir muy bien y hasta les alimenta sus ambiciones y aspiraciones de ocupar más puestos de elección popular.

Vaya, los Diputados por fin dieron una, falta seguir perfeccionando el tema, difundir y explicar al máximo los alcances de la iniciativa, lograr tener a todos los niños en la escuela, también, entender que son tiempos de proponer como mejorar la calidad educativa, de crear instituciones capaces de diagnosticar a los niños conforme vayan avanzando en su preparación, descubrir los talentos de cada uno de ellos, saber a qué se pueden dedicar de adultos para que esa actividad la desarrollen con profesionalismo y así puedan vivir de manera decente y digna.

En otras cosas… El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió en la capital la Segunda Sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SIPASE), en la que dependencias y organismos acordaron fortalecer acciones para atacar la problemática de abuso hacia las mujeres.

“En el tiempo de todos no cabe ningún tipo de violencia, en particular acabar la violencia contra la mujer cualquiera que sea la forma en que sea ejercida, es prioridad de mi administración”, precisó el mandatario estatal durante el evento en el que estuvo acompañado de la Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María Eréndira Cruz Villegas.

En este sentido, el titular del Ejecutivo Estatal puntualizó que quienes sirven a Tamaulipas desde el Gobierno del Estado, entienden la urgencia que hay para emprender también un cambio cultural, que asegure la equidad de género, el respeto a la dignidad humana y el predominio de la razón.

“Ustedes saben que es una de las prioridades de mi gobierno apoyar, respaldar y alentar las acciones de las mujeres en Tamaulipas que vayan encaminadas para fortalecerlas. Que sean económicamente autosuficientes, pero a la vez que estas tengan la confianza en este gobierno, que cualquier tipo de agresión, a cualquier tipo de maltrato que tengan la confianza y el valor para denunciar”, recalcó.

