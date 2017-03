Las razones de tanta violencia, inseguridad, corrupción, pobreza y la escasa esperanza de que las cosas mejoren se asoman todos los días en este México lindo y querido.

Es la política la madre y padre de todos nuestros peligros ,tan es así que solo fue posible bajo la tutela de Presidentes, Gobernadores, Alcaldes, Diputados y Senadores que creciera la corrupción, un problema que permitió a unos cuantos convertirse en millonarios, que unas 100 familias sean dueñas de casi toda la riqueza del país mientras que 11 millones de mexicanos tienen hambre porque carecen de recursos y a veces no les alcanza ni para comer un día, pero además generó 55 millones de personas más están a punto de caer en esa condición porque ya sufren un grado de pobreza, en muchos casos, muy marcado.

De los Presidentes, Gobernadores, Alcaldes, Diputados y Senadores que hemos padecido los culpables somos casi todos, algunos convencidos por una despensa, otros por unos billetes, otra parte porque no encontraron algo mejor y la gran mayoría por caer en la torpeza de no participar, de no interesarse en lo más importante, en la política.

Hoy basta abrir cualquier periódico o ponerle atención a cualquier medio de comunicación para encontrar las razones de nuestra inseguridad y violencia, de nuestra pobreza y la corrupción y es que todavía en pleno Siglo 21 los políticos se burlan de la gente con tanta desfachatez que hasta da miedo.

En Verazcruz, Chihuahua y en otros Estados de la República matan periodistas y los gobiernos estatales son cómplices o eso parece al no investigar y no llegar a las últimas consecuencias de cada caso.

El lunes, en la mesa de análisis de ORT noticias, una señora llamó para acusar que un hijo estaba en la cárcel por haberse robado una gallina, porque tenían hambre y buscaban qué comer, afirmó que nadie lo defendía y eso ocurre mientras en Veracruz un Juez, alentado por quien sabe que cosas, determinó que uno de esos ricos acusados de la violación a una menor, dentro del llamado caso de los Porkys, merecía un amparo y salir de prisión a pesar de las pruebas, según la información que trasciende “el impartidor de justicia” dijo que introducir dos dedos a la vagina de una menor mientras el acusado le acariciaba los senos no significaba que él la quisiera violar y por lo tanto no debía estar detenido.

Ahí la forma tan extraña como se hace justicia en este país, donde si bien es real que ya se investiga al Juez y este ha sido suspendido de sus funciones todo se debe a la gran presión social que se ejerce sobre el caso pero nadie duda que deben existir cientos o quizá miles de situaciones parecidas de las que nadie dice nada por miedo, por cuidar su vida o la de los suyos y otros, los que están presos por no tener para defenderse, porque nadie les hace caso.

Los ricos en este país hacen lo que quieren, va otro ejemplo, en Chihuahua se libró una orden de aprehensión contra un ex funcionario de la administración estatal anterior, se le acusa de haberse robado 300 millones de pesos, el señalado es suplente de un Diputado federal que murió la semana pasada en accidente carretero y pretendió tomar protesta para que no se le pudiera procesar, el PRI, su partido, decidió “no apoyarlo” y no pudo obtener fuero pero de todas formas consiguió un amparo para que no lo detuvieran.

La cereza en el pastel la colocó ayer, porque hasta ayer se supo, el Fiscal General del Estado de Nayarit, Edgar Veytia, el hombre fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico, y muchos otros delitos cuando se supone que él era el encargado de combatirlos, nomás para que vea de que le estamos hablando.

Hay mucha suciedad en este país, en su política, pasa cada cosa que no sabemos si ponernos a reír o llorar, lo más triste, le insisto, es la poca esperanza de que las situaciones cambien, los políticos no lo harán por gusto y la gente todavía no entiende que es ahí la solución a nuestros males, que un gobierno honesto solo se logra con un político honesto y para tenerlos hay que buscarlos y provocar que ganen en las urnas.

En otras cosas… Miembros del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), sostuvieron un encuentro con representantes del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en donde expusieron sus opiniones e ideas para sumarse al proyecto de la presente administración.

Durante la sesión, Gobierno y empresarios hablaron de la importancia de la obra pública para detonar el desarrollo económico de los municipios, exponiendo proyectos de gran relevancia en el rubro de carreteras, agua y drenaje, vialidad y turísticos, resaltando la importancia de priorizar los proyectos, de manera que los habitantes de la entidad sean los más beneficiados.

Al sector empresarial se le expuso que en breve se anunciará el Plan Estatal de Desarrollo, en donde se expondrán las obras a realizar enfocadas principalmente al bienestar social, con la finalidad de reestablecer el tejido social y la paz para los Tamaulipecos. Además, de otros proyectos que generarán la economía sustentable que se requiere para el desarrollo de los municipios.

CENA De Negros le agradecerá un Me Gusta en su fanpage de facebook y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com