El desfile de los trabajadores, ayer, fue solo para cumplir con una tradición y no para la reivindicación del proletario, aun cuando haya mucho que reclamar y sin duda alguna persistan demandas insatisfechas.

Fue un desfile más para la vanidad de los dirigentes sindicales, y la gratitud hacia las autoridades-patrones.

Nadie reclamó, nadie exigió nada y proliferan las “muchas gracias” en las mantas. Que a nadie convencían y menos aún avalan, ni quienes cargaban con ellas.

Ya no hubo discursos floridos para los mártires de Cananea y Río Blanco. Nadie recordó a Yaco y Vanzetti.

Nadie tuvo presente que hay una reforma laboral en marcha y cuyos efectos en la clase trabajadora son inciertos.

Solo de agradecer que el desfile no duró más de 400 metros. Fue más la espera en el sol y en la organización de la marcha que la duración del mismo.

Por lo demás o por lo de menos, se puede decir como en cualquier plática intranscendente.

“Si por aquí pasaron”.

“Eran como 10 mil, pero iban muy tranquilos”.

….ACORDES y DESACORDES….

….AL paso del tiempo y ante las deudas, los empresarios de la construcción señalan que es cierto que el entonces gobernador EGIDIO TORRE CANTU acabó con el famoso “moche” del 10 por ciento del costo de la obra, sencillamente lo elevó al 30 por ciento…..

….SIN LYDIA MADERO GARCIA en la administración pública estatal, al parecer mejoran las expectativas para ELBA VALLES y OMEHEIRA LOPEZ REYNA, de que alguna de estas forme parte de la fórmula de candidatos del PAN al Senado de la República….

….EN ese sentido, cuidado debe tener la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional de que algunos de sus aspirantes no incurran en actos anticipados de campaña o precampaña, pues es evidente que algunos se encuentran “acelerados”….

….SIN duda interesante el convenio de colaboración suscrito entre el Colegio de Tamaulipas y el Centro de Estudios para la Democracia de la Universidad de Oklahoma y la estancia académica que hará aquí el profesor RODGER A. RANDLE, en los próximos meses….

….LAS altas temperaturas que ya se registran durante la primavera, son una advertencia al problema de la falta de agua que se presentará durante los próximos meses. Pese a ello la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado continúa sin hacer las obras y trabajos necesarios que permitan incrementar el suministro de agua a la red de distribución….

….La línea del acueducto de la presa “Vicente Guerrero” y los pozos de los cuales se abastece la ciudad, no darán para más, por el contrario se abaten y el consumo se incrementa en más de un 20 por ciento….

….LA fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado ha comenzado a elaborar un proyecto de reformas a la Ley Estatal Electoral, y el cual contempla algunos ajustes en cuestión de tiempos, así como algunos cambios en cuanto a los candidatos independientes….

….EN caso de que se concrete el proyecto de reformas a la Ley Estatal Electoral, éste deberá presentarse en el curso del presente mes y deberá quedar aprobado antes que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso….

….DE entre los diputados locales con posibilidades de ser candidatos a alcaldes el próximo año, JOAQUIN HERNANDEZ CORREA ya se ha descartado. Insiste en no tener interés alguno en ser de nueva cuenta presidente municipal de Madero, y asegura permanecerá los tres años de la LXIII Legislatura como diputado local….

….EL asunto de ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, exdirigente del PRI, exalcalde, exdiputado local y federal y el PRI, se ha tornado una pelota de pin-pon, va de un lado a otro sin que el asunto de contar con una nueva dirigencia estatal se resuelva y por el contrario los problemas se incrementan….

….DURANTE el desfile con motivo del Día del Trabajo la pregunta que todos los burócratas hacían a la dirigente de los burócratas, BLANCA GUADALUPE VALLES RODRIGUEZ, era: “¿Dónde quedó la compensación?”. Claro que BLANCA VALLES nunca escuchó nada, ni quiso oír nada…..

….EN contraste y para enojo de los empleados estatales, anunciaba que este año no habrán de otorgarse nuevas plazas de base….

….LAS denuncias y quejas contra el alcalde de Jaumave, JOSE LUIS GALLARDO FLORES “El Gallo”, continúan y como muestra de una más de sus raterías resulta que corrió al contralor porque éste se negó a firmarle documentos sobre la compra de un autobús en 850 mil pesos, sin contar con la aprobación del Cabildo…..

….Y es que GALLARDO FLORES no solo compró sin autorización el transporte del Cabildo, sino además engañó a Síndicos y Regidores, pues les dijo que el precio era de 400 mil pesos y terminó pagando 850 mil pesos, el doble y sin el visto bueno del Ayuntamiento….

….AL no contar con la aprobación del Cabildo para comprar el autobús, sencillamente les dijo: “Ahí quédense discutiendo ustedes. No los necesito para nada”.

….agar0505@hotmail.com…..