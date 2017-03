HACE AGUAS COMAPA

Compañías constructoras han decidido inconformarse en contra de los fallos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, sobre concursos de obras con los cuales ha favorecido a empresas que no son de Tamaulipas y no explica a las que concursaron la razón por la cual fueron rechazadas sus propuestas.

Pese a que las empresas constructoras reynosenses han demostrado capacidad técnica, administrativa y demás para la construcción de estaciones de bombeo, cárcamos y otras obras por un monto de 120 millones de pesos, los dos concursos fueron asignados a empresas de Monterrey y Torreón.

Al parecer el gerente de la COMAPA Reynosa, JUAN GARCIA GUERRERO, cedió al tráfico de influencias, pues con los propietarios de la compañía FISYS de Monterrey han compartido la ejecución de obras en otro momento.

Así como también con la compañía de Torreón.

Los constructores han anunciado que presentarán una inconformidad y exigirán a la COMAPA explique de conformidad con la Ley Estatal de Obras Públicas, las razones por las cuales fueron rechazadas las empresas locales.

Además que la Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas realice una revisión sobre el concurso y haya otra opinión de peritos, pues es evidente que las propuestas presentadas por las empresas foráneas no presentan ventaja alguna y si en cambio se van al máximo.

Los 120 millones de pesos provienen del fondo perdido del Banco de Desarrollo para América del Norte.

Todo hace indicar, que a JUAN GARCIA GUERRERO la COMAPA de Reynosa se le está inundando y no permanecerá por mucho tiempo.

….LA señora LYDIA MADERO GARCIA, secretaria de Salud en el Estado, contribuirá a la construcción del muro de TRUMP y a cambio se seguirá incrementando su capital personal….

….Y es que sencillamente posee acciones en CEMEX Cementos Mexicanos, empresa interesada en vender a DONALD TRUMP todo el cemento necesario para la construcción del muro….

….ASI, es una funcionaria del Gobierno de Tamaulipas que estaría contribuyendo a levantar el muro….

….RESOLVER el asunto de los maestros aviadores no será fácil para el secretario de Educación, HECTOR ESCOBAR SALAZAR, debido a la serie de intereses que privan, pero algo debe hacerse a efecto de ubicar a los profesores en donde realmente se necesitan, para elevar la calidad de la educación….

….EL problema de los comisionados no es que se encuentren adscritos a otras áreas las cuales no les corresponden, sino que no hagan nada, la cuestión con ellos es que no devengan su sueldo….

….LA iniciativa de reformas a la Ley Estatal de Educación presentada por el diputado ROGELIO ARELLANO BANDA (PANAL) para que se reduzca el número de alumnos en las escuelas de educación básica, reduciría el número de maestros comisionados al enviarlos a colocarse frente a grupo….

….TAL vez al hacer más pequeños los grupos en las escuelas los alumnos podrían aprender mejor, pero en definitivo debe hacerse una rigurosa selección de los maestros que serán regresados al frente de grupo…..

….ES definitivo que éstos fueron preparados para estar frente a grupo, pero no todos son aptos para ello. Como estudiantes normalistas concluyeron su educación, incluso con buenas calificaciones, pero al estar frente a sus alumnos no han podido tener el mejor desempeño….

….MAS de mil escuelas primarias y 350 escuelas secundarias con un nivel de aprendizaje por debajo del nivel promedio, son muestra de ello….

….POR lo anterior debe hacerse una minuciosa selección de los maestros comisionados que serán enviados frente a grupos, lo cual se ve difícil, por lo cual el asunto de estos profesores seguirá persistiendo….

….EN el curso de los próximos días se reunirá la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, la cual continuará con el análisis de los informes de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2015 pendientes. Ha trascendido que algunas de éstas tienen observaciones las cuales no han sido solventadas, pero no ha trascendido el sentido de los dictámenes….

….AL respecto es definitivo que las cuentas públicas pendientes serán votadas por el pleno en el curso del presente mes….

….TAL parece que es en la Secretaría de Salud en donde se cometieron los mayores actos de corrupción; sin embargo, y pese a las evidencias que el mismo gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA las ha señalado, nada se ha hecho al respecto….

….LO serio es que estos problemas persisten y la señora secretaria LYDIA MADERO GARCIA nada ha hecho por resolverlos, como es la falta de medicinas en las clínicas y hospitales…..

….CONTRA lo que se pueda creer el arribo de CLAUDIA RUIZ MASSIEU a la Secretaría General del Comité Nacional del PRI, no obstaculizaría la llegada de MANUEL MUÑOZ CANO a la presidencia del Comité Estatal del PRI, por el contrario podría avanzar. Y es que la relación del excandidato BALTAZAR HINOJOSA OCHOA es mucho mejor con CLAUDIA RUIZ que con CAROLINA MONROY….

….EN tanto RICARDO GAMUNDI ROSAS, expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, sigue “grillando” a favor de MANUEL MUÑOZ sin tener éxito aún y solo generando polémica. Simulando seguir instrucciones del exgobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES….

….POR cierto desde el sur nos informan que MIGUEL MANZUR NADER, asegura tener la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para ser el próximo presidente del Comité Estatal del Partido….

….SIN duda alguna a través de éste le sería más fácil a RICARDO GAMUNDI manipular candidatos…..

….SE acuerda lector (a) de TALIA VAZQUEZ ALATORRE, aquella mujer que llegó a Tamaulipas para asesorar al candidato independiente, FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ y que no duró mucho, ahora anda de nueva cuenta con confrontaciones con su viejo amigo de las autodefensas de Michoacán, JOSE MANUEL MIRELES VALVERDE….

….LO serio es que el “doctor” MIRELES ha recomendado a miembros de las autodefensas que se encuentran en la cárcel, no envíen dinero a TALIA VAZQUEZ, pues nada hace por ellos…..

….CONTINUAN acéfalas la Dirección de la Policía Ministerial y la Dirección de Averiguaciones del nuevo Sistema Penal de Justicia Acusatorio, en tanto que el problema de la inseguridad persiste….

….TODO hace indicar que los miembros de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, encabezados por el diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO, se han distanciado de la presidenta del PRI Estatal, AIDA ZULEMA FLORES PEÑA. No es objeto de consulta, ni consideración alguna para la toma de decisiones de la fracción tricolor en el Congreso del Estado….

….A excepción de los diputados CARLOS MORRIS TORRE y MONICA GONZALEZ GARCIA, todos los demás legisladores priístas le reprochan a AIDA FLORES estar al servicio del exgobernador EGIDIO TORRE CANTU….

