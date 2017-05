¡¡¡Las patrocina “El Diablo”!!!.

A nosotros no nos crea, pero los regularmente siempre bien enterados, afirman que detrás de la campaña mediática contra ARTURO SARRELANGUE MARTÍNEZ, estaría un maquiavélico expriísta apodado “El Diablo”, que hoy en día ocuparía importante cargo dentro del gobierno panista de los “vientos del cambio”.

Las falsas o ciertas acusaciones han ido de menos a más, aunque todo hace sospechar que el meollo del asunto es la Dirección de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo, que el orquestador pretende para un personaje ligado directamente al diputado federal GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ.

Las investigaciones que por separado realiza la Secretaría Estatal de Educación y la Contraloría Gubernamental, sacan a flote la identidad de tres féminas que habrían sido contratadas por el perverso sujeto que debidamente camuflajeado operaría desde Palacio de Gobierno, de modo propio y traicionando la confianza de su jefe inmediato y la del propio mandatario FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Los que han seguido de cerca el tema, involucran a una tal “Guille”, además a “Vilma” y “Gilda” que en todo caso serían las que abordaron a SARRELANGUE MARTÍNEZ, pero fracasaron en su tarea de llevarlo a un lugar discreto y grabarlo en pleno acto sexual, prueba que ofrecerían en su demanda penal.

La fallida estrategia para obtener el video de marras no desanimó a “El Diablo” ni a sus compinches, que ahora en el contraataque y al más puro estilo del crimen organizado, colgaron mantas sobre el puente peatonal cercano a las oficinas del CREDES y en una de ellas textualmente: “Repudiamos las acciones inmorales del director de CREDES, Arturo Sarrelangue Martínez y exigimos la destitución inmediata, la aplicación de la Ley”.

En cambio de pichada, para las clásicas tres cosas han servido las tácticas que recién diseñó y puso en marcha el vicealmirante LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO, con la finalidad de incrementar la efectividad de los cuerpos policiales y reducir el alto índice delincuencial que tiene azorado a la capital tamaulipeca.

La estrategia de seguridad reforzada, con trabajo coordinado de la Policía Estatal, Ejército, Marina y Policía Federal, anunciada por el secretario Estatal de Seguridad Pública, ha resultado un vil fracaso y a la orden del día los delitos de alto impacto, sobre todo las ejecuciones a plena luz del día, tanto en la vía pública, domicilios particulares, en vehículos de transporte público, etc.

En los últimos “eventos” que admitían las autoridades gubernamentales, aquí en Victoria, era el asesinato de un chofer de microbús, frente al Panteón De la Cruz, y el acribillamiento anoche de tres personas en un puesto de tacos ubicado en la Colonia Libertad.

Precisamente el tema de violencia mantenía apanicada a la ciudadanía reynosense, donde desde anoche se daban enfrentamientos entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada y muchos padres de familia optaban por no mandar a sus hijos a la escuela.

Nos trasladamos a la sede del Poder Legislativo, donde esta mañana la Sexagésima Tercera Legislatura Local participó en la ceremonia de honores a la bandera de México y al escudo de Tamaulipas.

Ahí la diputada GUADALUPE BIASI SERRANO entregó el lábaro patrio a la escolta conformada por colaboradoras del Congreso Estatal y su homólogo CARLOS GERMÁN DE ANDA HERNÁNDEZ, la izó en el asta, y en acto similar MARÍA DE LA LUZ CASTILLO TORRES entregó el escudo tamaulipeco a la escolta de la Universidad de Seguridad y Justicia del Estado y el izamiento lo hizo el diputado CLEMENTE GÓMEZ JIMÉNEZ.

Una vez finalizado el evento cívico, los diputados dieron seguimiento a su agenda del día, que incluía la semanal sesión pública ordinaria y cinco reuniones de comisiones en el salón Independencia, iniciando la tanda la Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial, que encabeza la priísta MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA.

Posterior a la sesión ordinaria pactada para las doce del mediodía, se daría la reunión de la Comisión de Estudios Legislativos con la de Deporte, que preside, respectivamente, BRENDA GEORGINA CÁRDENAS THOMAE y BIASI SERRANO; enseguida vendría la de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, que comanda CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, con la de Estudios Legislativos.

Más tarde los mismos representados por la neolaredense GEORGINA CÁRDENAS, se reunirían con los de MÓNICA GARCÍA, y cerraban el telón con la reunión de los diputados de la Comisión de Estudios Legislativos.

En tema muy aparte, el líder del Sindicato Nacional de Alijadores en Matamoros, GERARDO EDGAR ARIAS GARZA, anda feliz como una lombriz y no es para menos, pues su esposa, la secretaria General del Comité Municipal del partido tricolor, LAURA BEATRIZ GARZA GARZA, le dio la grata noticia de la próxima visita de la cigüeña.

En la sección humorística va el bobo chascarrillo que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: Al ir cruzando la calle, un caracol es arrollado por una tortuga y cuando despertó estaba en la sala de terapia intensiva de la clínica veterinaria más cercana, y el médico le pregunta: – ¿Cómo ocurrió el accidente?, y el caracolillo le responde: – No lo sé, doctor… ¡¡¡todo fue tan rápido!!! Juuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, la presidenta del PRI Estatal, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, acompañado del secretario general JOSÉ HERNÁNDEZ CUESTA, visitó el altiplano tamaulipeco y sostuvo encuentros con las alcaldesas; MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GÁMEZ, GENOVEVA CÓRDOVA CASTRO y MARICELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, de Miquihuana, Palmillas y Bustamante, respectivamente.

Por supuesto, la gira de trabajo de los mandamases del PRI no tiene relación con el presidente de la Confederación Nacional Campesina en el periodo 2007- 2010, y actual titular de la Procuraduría Agraria, CRUZ LÓPEZ AGUILAR, quien este miércoles recibía las felicitaciones por su cumpleaños número setenta.

El dos veces presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Diputados, es un político priísta tamaulipeco, nativo del municipio de Camargo e Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo.

Volviendo a los dominios de nuestro paisano diputado CARLOS GARCÍA, la Comisión de Justicia del Congreso Local dictaminó procedente la propuesta del Ejecutivo estatal, para que OSCAR CANTÚ SALINAS ocupe el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por un periodo de cinco años a partir de este viernes.

La sugerencia del gobernador fue palomeada por los integrantes de la Comisión que encabezados por TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, incluyendo a RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES y a su homólogo ALEJANDRO “El Soñador” ETIENNE LLANO, quien en entrevista destacó que les complació la propuesta que presentó el gobernador.

El caso fue turnado al Pleno y si otra cosa no sucedía, en la sesión ordinaria de hoy, se daría la aprobación, sin objeción alguna.

Obvio, lo arriba escrito nada tiene que ver con la sesión de cabildo que ayer se desarrolló en la alcaldía de Victoria y en la cual la coordinadora de la Comisión de Gestión Social, RAMONA MIROSLAVA ESCALANTE VÁZQUEZ, del partido Movimiento Ciudadano, presentó licencia para separarse del cargo y dejar en su lugar a su hija KARELI PERALES ESCALANTE.

La regidora suplente deberá tomar protesta en la próxima sesión de cabildo, en tanto su madre se incorporaría a las funciones al partido naranja, donde funge como delegada estatal de la Mujer,

El espacio acaba, pero queda el comentario que nos hacen llegar vecinos de la Colonia Mainero, dirigido al jefe de la comuna victorense ÓSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER y exigiéndole la reposición de la lámpara mercurial que mantiene en penumbras la cuadra del 5 y 6 con calle Mutualismo.

En el tema socialero, felicitamos por su onomástico, hoy, al subsecretario d Planeación y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, RICARDO AVENDAÑO FUENTES; ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA, publirrelacionista victorense, radicado en el Estado de México; JOSÉ CRUZ RAMÍREZ TOVAR, coordinador de Abasto y encargado del despacho de la Delegación de DICONSA en Tamaulipas, y a la güemense MARYCRUZ MEZA GÓMEZ, avecinada en esta capital.

Extensivas a LUIS EDUARDO GARZA ELIZONDO, director del Hospital Christus Muguerza de Reynosa; MANUEL SEGURA LIMA, de la Empresa tampiqueña “Consultoría de Obra, S. A. C.V; JOSÉ MANUEL HACES ZORRILLA, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Tampico; al exalcalde tulteco, JUAN ANDRÉS DÍAZ CRUZ, y a la matamorense ISIS RIVERA SOSA, que se desempeña como locutora en Monterrey, y quienes también ajustan años, pero mañana.

Otros que por la misma razón estarán de manteles largos, el mismo jueves; JAIME MÁRQUEZ QUINTANILLA y PRAXEDIS MACÍAS RODRÍGUEZ, periodista de Matamoros e Hidalgo, respectivamente; MÓNICO REYES, victorense amigo radicado en San Fernando; ALEJANDRO ESCOBEDO BERUMEN, excoordinador en la Jurisdicción Sanitaria No. Uno de la COEPRIS, y a JOSÉ ÁNGEL GALVÁN, del área de Auditorías en la Subdelegación del Seguro Social de Matamoros.

Es tiempo de poner el punto final, pero antes el chistorete que nos envió SEBASTIÁN DE LA GARZA. Y que dice: Un marinero y un pirata se encuentran en el bar y empiezan a contarse sus aventuras en los mares. El marino nota que el bucanero tiene una pierna de palo, un gancho en la mano y un parche en el ojo, y le pregunta: – ¿Y cómo terminaste con esa pierna de palo?.

– Estábamos en medio de una tormenta y una ola me tiró al mar, caí entre muchos tiburones y mientras mis amigos me subían uno me arrancó la pierna de un mordisco. – ¿Y en la mano, por qué tienes ese gancho?.

Explica el pirata: – Abordábamos un barco enemigo y mientras luchábamos con nuestras espadas contra los otros marineros, un enemigo me cortó la mano. – ¡increíble!, dijo el marinero. ¿Y qué te paso en el ojo?.

– Una paloma iba pasando y me cayó excremento en el ojo. – ¿A poco perdiste el ojo por una mierda de paloma? –. Bueno, dijo el pirata, ¡¡¡era mi primer día con el gancho!!!. Juuuar juar juar juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene inconveniente compártala con sus contactos. De antemano, muchas gracias.

Contáctanos en temodiazm@hotmail.com, temodiazm1@hotmail.com; Facebook; cuauhtemoc diaz martinez;

GRACIAS POR VISITAR NUESTRA

PÁGINA www.meridianodehoy.mx