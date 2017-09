¡¡¡Otra vez el Penal de Tamatán!!!.

Tras meses y pico de aparente calma al interior del Penal de Tamatán, ayer por la mañana volvió a quebrantarse la paz e informes preliminares indicaban de un intento de fuga, reos heridos, detonaciones producidas con armas de fuego, fuerte movilización de fuerzas federales y estatales, y el arribo de hasta doce unidades de la Cruz Roja y de Protección Civil.

Periodistas que cubrían la noticia, atestiguaban la salida de hasta cuatro ambulancias custodiadas por policías federales y desplazándose muy posiblemente al Hospital Civil por tratarse del centro médico más cercano, pero a la vez descartaban posibles muertos, dado a que no era requerido el personal del Servicio Médico Forense, también conocidos como “carnes frías”.

El perímetro del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria era resguardado por soldados, en tanto autoridades carcelarias no permitían acceso a familiares de internos ni a representantes de los medios de comunicación que levantaban su reporte desde la Calzada “Gral. Luis Caballero”.

Una hora y pico más tarde, al escenario arribaba EVARISTO GUILLERMO GUTIÉRREZ SOSA, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, aportando información que aún no confirmaba y pidiendo que no se magnificara la noticia.

Según sus datos extraoficiales, no hubo tal intento de evasión sino una riña en la que varios internos resultaron lesionados con armas punzocortantes y los disparos desde los garitones para controlar la situación.

Sin embargo, más tarde trascendió la lista de lesionados que ameritaron la excarcelación y traslado al nosocomio; FRANCISCO ÁNGEL HERNÁNDEZ, EDGAR OSIEL y JOSÉ BONIFACIO MORENO RANGEL, JESÚS ÁLVAREZ GONZÁLEZ, RAYMUNDO GARCIA TIBIAS y JOSÉ LUIS MORALES CONTRERAS, además, la Cruz Roja informaba que valoró a un total de 23 presos heridos, y custodios hablaban del aseguramiento de armas blancas y una larga.

En tema muy aparte, la Delegación Regional de la Procuraduría General de Justicia en zona sur de Tamaulipas permanece acéfala desde hace tres semanas, por la renuncia de su titular, la exregidora GRACIELA GUADALUPE TOVAR TREJO.

Las oficinas de la PGJE ubicadas en el puerto de Tampico carecen de titular, lo peor es que al menos hasta ahora nadie ha dado una explicación del por qué sin previo aviso la delegada arrojó la toalla, dejando al garete el tema de la impartición de justicia en aquella región tamaulipeca.

La falta de información oficial da pie a una serie de hipótesis y una haría suponer que la también excontendiente panista para diputada local por el XXII Distrito, se vio orillada a desertar de las filas de la PGJE, ante fuertes presiones y amenazas del crimen organizado.

La presunción se deriva por las declaraciones del secretario General del Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, reconociendo públicamente que duchos en la materia que reúnen el perfil externan temor a ocupar el cargo que GRACIELA TOVAR ostentó desde mediados de enero del año en curso.

El funcionario estatal dijo que el asunto está en manos del procurador IRVING BARRIOS MOJICA, pero reiteró que la contratación de un nuevo delegado regional es hasta cierto punto complicado, dado que los prospectos se resisten a ocupar el cargo.

Nos trasladamos a la sede del Poder Legislativo, donde los integrantes de la Diputación Permanente, que preside CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, en su sesión de ayer mostraron su solidaridad y pidieron guardar un minuto de silencio por los damnificados y los más de trescientas víctimas mortales generados por los sismos registrados en la zona centro y surponiente del país.

Por cierto, si el temblor que sacudió principalmente a la geografía de Chiapas y Oaxaca contabilizó oficialmente 96 personas fallecidas, el ocurrido en el centro del país, afectando a la CDMX, Morelos, Guerrero, Estado de México y Puebla, hasta ahora sumaban 253, según el último reporte del coordinador nacional de Protección Civil, LUIS FELIPE PUENTE ESPINOSA.

Pero no crea, también en las islas del Caribe se padece las de Caín, con el paso del huracán “María” que ha dejado una estela de muerte y destrucción convertido en categoría cuatro y con vientos de 250 kilómetros por hora.

En el curso de la semana “María” azotó a las Islas Vírgenes, Guadalupe, Martinica y República Dominicana y ayer a Puerto Rico, donde no se ha dado a conocer víctimas humanas, pero sí la pérdida del fluido eléctrico con caída de las telecomunicaciones prácticamente en toda la isla y tentativamente sus habitantes estarán sin luz durante tres o cuatro meses.

El paréntesis y por este conducto felicitar con fuerte abrazo a nuestro amigo y caro lector tampiqueño HUGO CADENA DEL ÁNGEL, extensivos para su señora esposa LORENA CHÁVEZ de HUGO, ya que este jueves echarán la casa por la ventana para celebrar su XXXII aniversario de feliz matrimonio.

En la sección humorística va el chascarrillo que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: En el salón de clase, Pepito reta a su compañero de pupitre: – ¿A que no sabes cuál es el ratón que camina en dos patas? – ¡No, no lo sé! – Pues Mickey Mouse. Ahora respóndeme, ¿cuál es el pato que camina en dos patas?, y sin dudar Pedrito contesta – ¡Donald! ¡El pato Donald! – No, no pe#&ejo… ¡¡¡todos!!!. Juuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, durante su estancia en el exsólido sur del Estado y encuentro con funcionarios y estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas campus Tampico- Madero, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA refrendó su compromiso de alianza con la institución e insistió en el tema de la inseguridad que afecta a los tamaulipecos.

Recalcó que su gobierno confronta los retos para salir adelante y restablecer la paz, tranquilidad y el estado de derecho, sin simulaciones ni mentiras, clausurando casinos, casas de juego, taxis “piratas” y negocios de giros negros que son fuentes de financiamiento de los grupos criminales que operan en la entidad.

Posteriormente, reunido con empresarios y funcionarios estatales y municipales, el Jefe del Ejecutivo estatal presentó el Plan de Infraestructura 2017 para la Zona Conurbada, con una inversión aproximada a los seiscientos millones de pesos a obra de infraestructura que beneficiará a los habitantes de Tampico, Madero y Altamira.

Permítanos comunicar que con harta tristeza nos enteramos anoche del sorpresivo deceso de nuestro muy querido amigo JULIO CÉSAR MOLANO AGADO, contador público, egresado de la Facultad de Comercio y Administración de la UAT Victoria y oriundo de la ciudad de Río Bravo.

El próximo mes de febrero cumpliría sus sesenta años de edad y nunca olvidaremos que durante muchos años fuimos inseparables, compañeros deportivos, confidentes y siempre destacado por su don de gente.

Nuestro entrañable amigo expiró la tarde de ayer, víctima de agudo infarto al miocardio y sus restos mortales eran velados en Funerales “Cristo Rey” de esa localidad, donde a las cuatro de la tarde se le oficiará una misa de cuerpo presente y al finalizar partiría el cortejo fúnebre hasta el Panteón “Valle de la Paz”. A sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame y abrazo solidario.

Descanse en paz CÉSAR MOLANO.

El espacio acaba, pero queda comentar del simulacro de evacuación que autoridades de Protección Civil realizarían esta ayer por la mañana, con personal que labora en la Torre Gubernamental del Parque “Bicentenario” de esta capital.

La farsa estaba programada para retiro de 3,500 trabajadores que laboran en los veintitantos pisos del mencionado inmueble y que seguramente se las verían negras, sin albur, dado que buscarían su apresurada salida a través del estrecho espacio de las escaleras, porque en casos de emergencia se inactivan los elevadores.

Antes que se nos pase, nuestro agradecimiento al personal médico del nosocomio del ISSSTE de esta capital y a todos los amigos y familiares que estuvieron al pendiente del estado de salud de mi hermana MORELIA DÍAZ MARTÍNEZ, quien fue intervenida exitosamente de una enfermedad detectada en las pliegues vocales.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, hoy, a la tampiqueña diputada local por la LXII legislatura, OLGA PATRICIA SOSA RUIZ; FÉLIX GARZA ELIZONDO, propietario y director general del periódico “La Prensa” de Reynosa; RAMIRO RICARDO ALANÍS, miembro del Colegio de Abogados de Ciudad Victoria; y a los periodistas, MELITÓN GUEVARA CASTILLO y ARMANDO CASTILLO GUTIÉRREZ.

Extensivas, a MAURICIO SALAZAR SALDÍVAR, presidente del Sistema Producto Agave- Mezcal en Tamaulipas; RODOLFO MAURICIO ORTIZ MEZA, dirigente del Partido del Trabajo en San Fernando; JORGE ALBERTO ACOSTA AGUIRRE, exregidor de Matamoros, y al exfuncionario de la SET, JAIME ARRATIA SALAS.

También son cumpleañeros, pero el sábado, y felicitamos a la alcaldesa panista de Reynosa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ; JESÚS MIGUEL GRACIA RIESTRA, magistrado del STJE; a la directora editorial del periódico “El Bravo” de Matamoros, MARIA CRISTINA CARRETERO ZARDENETA; a sus paisanos, ARLETTE SALAZAR de MARIO DÍAZ y el locutor JOSÉ PINALES GODOY; así como al contador público, EVARISTO SALAZAR VILLARREAL y al abogado, también victorense, CARLOS MAURO HERNÁNDEZ LÓPEZ.

Es tiempo de poner el punto final, pero antes el bobo chistorete que envió nuestro compadre, el periodista HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: Aquel tipo llega a su casa, se quita las botas y le pide a su esposa que comparta con él la cama.

La mujer accede, se le acurruca, y de buen modo le dice; – ¡Viejo, no seas malito. Tírate un pedito!, el marido arquea las cejas y responde: – ¿Que me tire un qué? – Un pedito mi amor. – ¿Pero para qué quieres que me eche un pedo? – ¡¡¡Pos, pa’ que se quite el pin… olor a patas!!! Juuuar juar juar juar.

