¡¡¡Otra vez  busca la alcaldía!!!.

Es del dominio público la severa crisis económica por la que atraviesa el ayuntamiento priísta de Matamoros, al grado que hoy en día se mantiene en la “mira” de la Auditoría Superior del Estado y en riesgo la posible reelección de JESÚS JUAN DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.

De sobra es conocido que de unos meses a la fecha, las arcas municipales son manejadas con números rojos, sin recursos para saldar adeudos con los proveedores, pago de nóminas y el alcalde atribuyéndole al endeudamiento que le heredó la administración panista.

Traemos a colación el tema porque el diputado blanquiazul RAMIRO JAVIER SALAZAR RODRÍGUEZ considera que ahí no hay vuelta de hoja y que para tratar de enderezar el barco que va a la deriva, “Chuchín” debe hacer a un lado los compromisos políticos, dejándoles de pagar a su grupo de asesores que cobran las perlas de la virgen y adelgazan las nóminas.

Y vaya que le concedemos la razón al papá de la exalcaldesa NORMA LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, si observamos que tan solo en sus consejeros políticos; entre ellos: HUMBERTO ZOLEZZI GARCÍA, JESÚS ALEJANDRO OSTOS GARCIA, HOMAR ZAMORANO AYALA y SALVADOR TREVIÑO GARZA, el ayuntamiento desembolsa una millonada.

El presidente JESÚS JUAN trae muchas demandas en su contra y el titular de la Auditoría Superior de Estado, léase JORGE ESPINO ASCANIO, les va dando seguimiento a través de exhaustivas revisiones en sus cuentas públicas y en veremos el desenlace final.

Pero mientras al buen “Chuchín” se le hace bolas el engrudo y cada vez más complicada su posible participación en la elección que prácticamente ya está a la vuelta de la esquina, el panista diputado y líder del Congreso Estatal, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, se dice listo para buscar recuperar la plaza que el PRI les arrebató en las pasadas votaciones.

Dándole vuelta a la hoja, anote Usted nuevos movimientos en la estructura gubernamental de los “vientos del cambio”, con MARIO GÓMEZ MONROY dejando la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración, para cubrir la vacante de EDUARDO REAL SORIA en la Subsecretaría de Administración de la SET.

Para los mal pensados, REAL DORIA solo fue removido a la Coordinación de Comisarios de la Contraloría Estatal, tras la salida de JULIÁN GONZÁLEZ ÁLVAREZ, extesorero del ayuntamiento de Tampico y expresidente de la COPARMEX en el mismo puerto.

Por supuesto, lo arriba escrito nada tiene que ver con la expriísta NAYMA KARINA BALQUIARENA PÉREZ y su solicitud de intención de registro ante el IETAM, como aspirante a obtener la candidatura independiente para la presidencia municipal de Victoria.

La exregidora capitalina, periodista y exfuncionaria de la SeDeSol Federal, abandera su proyecto “Vive Victoria Independiente” y en su planilla: GLORIA NELLY PÉREZ LÓPEZ, como su suplente, además, MARIO SOTO GARCÍA y MARÍA DE LA LUZ VELÁZQUEZ CHARLES, de primero y segundo síndico, respectivamente.

Y para las regidurías: IVES SOBERÓN MEJÍA, AMELIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, ISIDRO REMES SANDOVAL, GREGORIA DE LOS SANTOS GONZÁLEZ, CARLOS ALBERTO CRUZ MEDRANO, BRENDA LOZANO SOSA y GUILLERMO GUTIÉRREZ RIESTRA.

También: ANA PADILLA DOMÍNGUEZ, LUIS ENRIQUE HERRERA, AGUSTINA SALAZAR TIRADO, ROBERTO SEPÚLVEDA VÁZQUEZ, IRMA MORENO MARTÍNEZ, FERNANDO ORNELAS SALAZAR y CONCEPCIÓN VERDINES MUÑIZ.

En otro rollo, y si no hubo cambio de pichada, el presidente del CDE del PRI, SERGIO CARLOS GUAJARDO MALDONADO, retornó anoche a esta capital, tras su reunión con la clase política que durante el día sostuvo en la cabecera municipal de Soto la Marina.

A propósito, el tricolor emitió su convocatoria para los foros regionales de consulta ciudadana, que tiene la finalidad de conocer propuestas en temas de trascendencia y que serán integradas en la plataforma electoral del PRI, para el proceso electoral vigente del 2018.

Así las cosas, el sábado llevará a cabo la de la zona centro, en la sede de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, y los días 27 y 30 del mismo mes, en el sur y norte, a celebrarse en el salón del sindicato petrolero de la Sección 33 y Hotel “Royal Garden”, respectivamente.

En la sección humorística va el “mamer” chascarrillo, apto para todos los lectores de “La Columna de Hoy”, que firma GONZALO ALANÍS. Y que dice: – Capitán, ¿Puedo desembarcar por la izquierda? – ¡Se dice por babor! – Por babor capitán, ¿Puedo desembarcar por la izquierda? Juuuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, Usted ya se enteró que el priísta JOSÉ GUADALUPE SAUCEDO GARCÍA ha sido tres veces presidente municipal de Jiménez, por los periodos del 2002- 2004, 2008- 2010 y 2013- 2016, y que hoy ambiciona encabezar la alcaldía que inicia en el 2018.

Ignoramos en calidad de qué permanecen sus cuentas públicas, pero sí que ha sido acusado por enriquecimiento ilícito y que nuevamente viene presionando a los del Comité Directivo Estatal, para que le den la candidatura, o en caso contrario, se elija a uno de sus hijos; JOSÉ FELIPE o ANA LUISA SAUCEDO BARRIENTOS.

En nuestros anteriores comentarios dimos cuenta que para la sucesión de la edil jimenense MÓNICA SALDÍVAR QUINTANILLA se apuntaba también su esposo JUAN GABRIEL SALAZAR MÉNDEZ y ahora añadimos al listado tricolor al profesor y exdelegado del ITAVU, JESÚS CELESTINO RIVAS PÉREZ, mientras que por el panismo buscaría la revancha ELDA RANGEL DE LEÓN, quien cargó con la derrota en el pasado proceso electoral.

Permítanos el paréntesis y por este conducto ofrecer las más sentidas condolencias y el abrazo solidario a nuestro amigo FERNANDO COELLO AGUILAR, por el sensible deceso de su hijo MARIO ALBERTO COELLO RODRÍGUEZ, acaecido en las primeras horas de este jueves, en el Hospital del Seguro Social de esta capital.

Sus restos mortales eran velados en la Sala “A” de la Funeraria Del Refugio que se ubica por la salida a Monterrey y contemplado para hoy el cortejo fúnebre.

En tema diferente, la zona fronteriza de Reynosa continúa al rojo vivo, en cuanto al alto índice de violencia y antier en un nuevo enfrentamiento fuerzas estatales abatieron a dos sujetos que presuntamente asaltaban en el tramo de la carretera a San Fernando.

El incidente sucedió a la altura del punto conocido como “Periquitos”, luego que los policías estatales de Fuerza Tamaulipas se toparon con los ocupantes de un automóvil Chevrolet, a los cuales otros viajeros habían reportado como asaltantes.

El espacio termina, pero queda comentar que los regularmente siempre bien informados recomiendan no perder de vista al victorense LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL, fallido aspirante a la presidencia del CDE del PRI y quien podría iniciar con el pie derecho el año 2018, al frente de una delegación federal.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, hoy viernes, al alcalde tulteco por el periodo 2005- 2007, CRUZ WALLE MEZA; GEORGINA BARRIOS GONZÁLEZ, exsecretaria general del PRI en Tampico; al periodista de El Mante, RUBÉN MARTÍNEZ LUCIO; JOSÉ LEOPOLDO LARA SALINAS, notario público neolaredense; al titular del Centro de Rehabilitación de Terapia Física de Reynosa, CARLOS ANTONIO VILLALOBOS DÍAZ, y a la presidente municipal de Méndez, ANABEL RIVERA TREVIÑO.

También son cumpleañeros, pero el sábado, el extitular de la Secretaría de Desarrollo Rural y diputado local por la LXI Legislatura, CARLOS ERNESTO SOLÍS GÓMEZ; su paisana, la excoordinadora de educación y Desarrollo Cultural, VERÓNICA CADENA CANTÚ; JOSÉ ALEJANDRO RUIZ MELÉNDEZ, exdirigente del PRI en Ocampo; la notario público tampiqueña, LILIANA PIEDAD GÓMEZ de ROMERO, y la lideresa del Sindicato del Hospital “Carlos Canseco” del puerto jaibo, MARÍA VERÓNICA RODRÍGUEZ MAR.

Es hora del punto final y preparar el escenario para ver la transmisión del fútbol, pero antes el chistorete que nos envió el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: El nieto le pregunta a su abuelo rico que cómo hizo su dinero.

El viejo toca su costoso chaleco de lana y dice: – Bueno, hijo, fue cuando el dólar aumento de 12.50, a más del doble y yo estaba sin un centavo. Invertí en una manzana. Pasé todo el día limpiándola hasta que al final la vendí en diez centavos.

A la mañana siguiente, invertí esos diez centavos en dos manzanas y así continué durante un mes, al final del cual había acumulado una fortuna de $ 9.80. Después de eso invertí los $9.80 en un puesto en el mercado para poder limpiar, pulir y exhibir muchas más manzanas.

Comencé a ganar alrededor de cincuenta pesos por mes, ¡¡¡entonces el padre de mi esposa se sacó la lotería y de la sorpresa murió y nos dejó dos millones de dólares!!! Juuuuar juar juar juar.

