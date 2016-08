Los dos Horacios

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El hombre parece sencillo y con los pies en la tierra. Nada de mal de altura ni arranques napoleónicos; al menos todavía. Un avecindado tamaulipeco como cualquiera.

Solo hay un pequeño detalle: El dice que se llama HORACIO ORTIZ RENAN, y los papeles que tiene lo identifican como RENAN HORACIO ORTIZ.

Nos referimos al ya casi magistrado del Tribunal de Justicia y futuro presidente del mismo, al menos por los seis años de administración del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

Abordado por los reporteros en Palacio Legislativo, donde dialogó con la Comisión Permanente de diputados, dijo que hay un error en sus papeles (que no ha podido corregir a lo largo de sus 58 años de vida y 28 de profesionista).

Le dimos una revisada a sus documentos y mire que el error es algo “pequeño”. Todo está a nombre de RENAN, desde su título como licenciado en Ciencias Jurídicas por la UANL, registro de Profesiones, registro en el IFE, carta de residencia, CURP, no antecedentes penales, no inhabilitado.

El fíat de notario público, que se le concedió en febrero 10 de 1999 (Periódico Oficial del Estado), ratifica que es RENAN HORACIO ORTIZ.

Por cierto, la anuencia para ejercer como fedatario se publicó junto con otros 24 acreditaciones. Fueron las indemnizaciones y retiros del gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA para con sus amigos, antes de irse (firmó los papeles el mero dos de febrero y se publicaron el 10).

El nuevo magistrado es originario del Distrito Federal y su misma acta de nacimiento confirma que es RENAN HORACIO ORTIZ. Fue presentado “vivo” por su madre ROSA MARTHA ORTIZ OROZCO…

Es mejor que se quede con ese nombre. Como magistrado y luego presidente del STJE no podrá firmar documentos oficiales con un supuesto HORACIO ORTIZ RENAN. No puede haber dos HORACIOS. Si alguien lo sabe es él.

El primer encuentro con la prensa le sirvió para aclarar algunas situaciones que lo relacionaban con “mañosos” de la frontera.

Para comenzar no negó la cruz de su parroquia. Aceptó que es amigo del Gobernador Electo GARCIA CABEZA DE VACA y, con ello, se “vacunó” para todo el sexenio. A los amigos jamás se les niega.

Hasta le dio gusto que le preguntaran sobre el tema, porque también sacó “vacuna” para el resto de sus días como funcionario, en relación con “aquellos”.

Aceptó que la Marina y la PGR sellaron y “clausuraron” su despacho para revisar una torre de antena de frecuencia que tenía años inutilizada. La “hielera” no tenía repetidor; ni siquiera antena ni fuente de poder. Esto fue a comienzos de abril del presente año.

-Me citaron a declarar, pero nunca fui indiciado.

También fue claro al especificar los acontecimientos que se dieron cuando fungía como Secretario del Ayuntamiento, en que se le adjudica haber dado permiso a un grupo criminal para festejar el Día del Niño en el Parque López Mateos, de Reynosa.

Se le dio permiso a un empresario, dijo, para hacer un evento. Si después hubo otras situaciones, es tema aparte.

No se le vio temeroso frente a la prensa. Al contrario, dijo: “Que bueno que me tocan el tema; me dan la oportunidad de explicarlo”.

Pues bien, después de este primer encuentro con los medios, el nuevo Magistrado, si así lo desea, podrá no volver a tocar los temas. El argumento: Que ya habló de ellos en su momento.

Por otra parte, quedó registrada la planilla del futuro dirigente estatal del partido azul, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, quien lleva como fórmula a ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA.

Se le considera una planilla de unidad. JOSE LUIS CASTRO CARRIZALES es de El Mante; PATRICIA LORENA FERRARA THERIOT e IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SANCHEZ, son de Nuevo Laredo, una posición para el alcalde CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL.

ARIEL LONGORIA GARCIA es de Reynosa y tiene militancia desde el 2007; MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES, representa a la militancia de Tampico.

Por Victoria se incluyó a dos: SONIA TAMEZ GONZALEZ, militante desde 1994, y RODRIGO RAMON CAMPO MORALES, que lo es desde el 2007.

Sin embargo la inclusión de estos no cayó muy bien en los grupos hacia el interior del partido. La versión es que no representan a los auténticos panistas de la capital. No hacen talacha, solo se presentan cuando la miel escurre.

El dato es que, a pesar de que es una planilla incluyente, no va ningún representante de la esquina noreste, Matamoros. El “Kiko” es de ahí pero su corriente es diversa a la de LETICIA SALAZAR, la alcaldesa.

De todas maneras el pronóstico es que la fórmula se alzará con la victoria interna. No hay otra. Es única.

Si nos vamos con el Tribunal Electoral de Tamaulipas, mire que transcurrieron ya varios meses y sigue acéfala la chamba que dejó el magistrado LUIS ALBERTO SALEH PERALES, al ser destituido por el TRIFE.

Trabajan cuatro magistrados. Ante ello cabe preguntar ¿y si llega a darse un empate en la votación?. Seguro que no es correcto que un órgano de tal importancia esté funcionando “cojo”.

Arroz de muchos moles, PORFIRIO FLORES VELA, ex consejero del IETAM, ya presentó una denuncia ante el Tribunal Federal para obligar al Senado a nombrar a un sucesor de SALEH.

Se sabe que está más puesto que un calcetín Don ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA, el señor de los pleitos a sillazos.

Además del peleador callejero, hay otros aspirantes que fueron enviados en la lista inicial de suspirantes: ENRIQUE LOPEZ SANAVIA, MATIAS ENRIQUEZ SALAZAR, CLAUDIO DIAZ CASTAÑO, ANDRES MEZA PINSON, ARTURO ZARATE AGUIRRE, RAUL ROBLES CABALLERO, EDGAR CORDOVA GONZALEZ, FRANCISCO DE JESUS JUSTINIANI IBARRA ¿le suenan querido lector?.

Se nos hace que son cartuchos quemados que no se acomodarán en la etapa del panismo que comienza en octubre. Deberán buscarle por otro lado.