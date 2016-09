Hablando con la verdad, la situación financiera del Gobierno del Estado de Tamaulipas, sin duda alguna los que se van, pretenderán que no pasa nada, pues la confianza para los hombres ejecutivos del pasado reciente en materia financiera, dejan un Tamaulipas tirado a la calle por las desviaciones monetarias que se han ido en las manos mágicas de los funcionarios del fin de sexenio.

La preocupación se le ve más a EGIDIO TORRE CANTU, pues seguramente dejará cuentas mochas, pues aprendió de aquellos que ocuparon la misma silla del poder y sin misericordia dejaron las arcas listas para llevar a sus casas recién construidas y además un sinnúmero de regalitos y por otra parte, los regalos desde un automóvil hasta una avioneta, para no viajar con la chusma.

Y qué decir de muchos funcionarios que llegaron de distintas partes a Tamaulipas y otros que se resguardaron bajo la lluvia de los dólares gastados en las tiendas más costosas de McAllen, pero en fin, no se espanten si alguien del círculo de amigos más cercanos les invita a cenar, dígales que están muy ocupados y que mejor inviten a sus viejos amigos que dejaron en el camino.

El tema de la Secretaría de Salud en el Estado, es para aventarte a un remolino y saltar para caer en el mismo lugar. Si una Secretaría pudiera hablar, protestarían por la altivez con que siempre trataron a los empleados pensando más en las prebendas cotidianas que los jefes permitían las viandas del almuerzo y todo eso, enfrente del pueblo que para bien o para mal las necesidades no se acaban.

En otro orden de ideas, les quiero comentar que el Gobierno del Estado no se aplicó en todas las aéreas verdes de la ciudad capital y no quiero pensar que si no apoyamos al futuro Presidente Municipal OSCAR ALMARAZ, será lo mismo si no existe una participación de la ciudadanía y no nos vengan a decir mañana como lo hizo EGIDIO TORRE, al quitar una plaza para poner otra en el mismo sitio. Esperemos que el Señor les de gracia y misericordia para fortalecer nuestro amor para todos y cada uno de nosotros. Dios les Bendice.

ENTRETELONES

+++ La Dirección del Medio Ambiente y Cambio Climático, sembró más de 5 mil árboles en más de 157 planteles educativos durante los tres años de gobierno de CANTUROSAS.

+++ Pese al compromiso de que se pagaría a partir del 15 de septiembre a los productores agrícolas, la SAGARPA no cubrió el pasivo pendiente, por lo que éstos se manifiestan de nueva cuenta.

+++ El dólar libre se encuentra a la espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, programado para esta semana.