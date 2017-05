DESORDEN ESTATAL.

Como es posible que después de ocho meses de transitar por las diferentes Secretarías para conocer a los titulares y ahora nos salen con que dieron de baja de la secretaria de Finanzas MARIA GABRIELA GARCIA VELAZQUEZ y como encargada del despacho de esa importante oficina del Gobierno de Tamaulipas, quedaría MARIA DE LOURDES ARTEAGA REYNA, titular de la Subsecretaría de Egresos.

Si bien es cierto que una responsabilidad en el aparato burocrático de un gobierno como el de Tamaulipas, que tiene sus aristas en el manejo de las finanzas públicas como los tienen en cada Estado de la República o con el desorden en estos ocho meses todavía no han entendido de qué se tratan las financias públicas del de la Entidad.

La gran responsabilidad de gobernar debe tener sustento para contar con un estado fuerte y consolidar lo que dejaran atrás para construir y fortalecer la simiente con un nuevo aliciente que será para los tamaulipecos un respiro que vigorice las raíces para llegar en tiempo y legal forma, con un éxito salido de cada uno de los tamaulipecos.

Es evidente que todos los hospitales del estado se están manteniendo con el mínimo de medicamentos, pues aunque ya se determinó cuales son los más necesitados, el sector salud ni siquiera se conmueve para gestionar la compra de los mismos de no atender el llamado al Gobernador esperen consecuencias y no digan que no les dijeron.

Los trabajadores sindicalizados del Hospital Civil piden a la Secretaría de Salud y al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se dé una solución inmediata a los problemas que vienen afrontando desde hace cinco meses por la falta de medicamento y las autoridades durmiendo.

El sistema DIF Tamaulipas, que preside MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, llevó a cabo una brigada más de servicios asistenciales, gracias a los que se han otorgado ya casi 200 mil servicios gratuitos en diferentes municipios de la entidad, beneficiando a miles de familias con programas de salud, educación y bienestar social principalmente.

En el marco de la jornada en el municipio de Mante, la titular del DIF estatal hizo entrega de decenas de aparatos funcionales como sillas de ruedas, muletas, andadores, bastones, entre otros, además de equipamiento a 4 desayunadores del programa de Desayunos Escolares que sin duda alguna se aplicará el “Desayuna bien”.

Para finalizar, les comento que el Gobierno del Estado ha ofertado más de 40 servicios a las comunidades como el Registro Civil y las licencias en las oficinas fiscales, con un descuento del 50 por ciento, de manera que se aproveche en los tiempos del beneficio. Así que a correr mañana para regularizar todo lo que se pueda, pues tiene término.

Con la presencia de 8 Secretarías del Gobierno del Estado, que preside FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA “Un gobierno cerca de ti” ofrece más de 41 servicios, entre los que destacan trámites ante el Registro Civil, la Oficina Fiscal con descuentos de hasta el 50 por ciento en el pago de licencia de manejo y en derechos vehiculares, entre otros beneficios.

ENTRETELONES

+++ Por ser víctimas de delitos, defensores de derechos humanos o periodistas en situación de riesgo, el Gobierno del Estado brinda medidas de protección personal a 33 ciudadanos tamaulipecos.

+++ La Cruz Roja en Reynosa mantiene vigente su tradicional colecta anual que inició hace unos días y se mantendrá hasta el 30 de junio, posibilidades para apoyar la manutención de la benemérita institución.