De Trump… al Peje

Cuando en el 2012 los partidos políticos se disputaron la Presidencia de la República, sus candidatos llegaron a un acuerdo:

Firmar un pacto de civilidad, de respeto y que reconocerían el resultado de las elecciones, aunque no les favoreciera.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, candidato del PRD-PT-MC, firmó a un lado del candidato del PRI-PVEM, ENRIQUE PEÑA NIETO y a un lado de la candidata del PAN, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA.

Eran los tres candidatos “fuertes” porque GABRIEL QUADRI DE LA TORRE, el candidato del PANAL aunque también firmó… Ni en cuenta.

Hubo dos debates.

Y en estos los candidatos refrendaron su compromiso de reconocer los resultados, fueran cual fueran.

Cuando los resultados de la votación le dieron el triunfo de ENRIQUE PEÑA NIETO, el primero en brincar y bien alto, fue EL PEJE, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Que habían comprado los votos, que él había ganado, que JOSEFINA fue esquirol y por ahí se fue.

La verdad, como dijo el panista DIEGO FERNANDEZ DE CEBALLOS, todos sabían que ANDRES MANUEL no reconocería el triunfo electoral.

Lo reconocería si él hubiera ganado.

Igual como lo dijo DONALD TRUMP, cuando se iban a llevar a cabo las elecciones en Estados Unidos.

“¿Reconocerá el resultado de las elecciones?”-, le preguntaron a TRUMP.

“Lo reconoceré… Si yo gano”-, dijo muy orondo.

El sistema de conteo de votos en Estados Unidos le dio el triunfo a TRUMP.

Pero su rival, la demócrata HILLARY CLINTON obtuvo casi 3 millones de votos más que él.

En fin…

Se acerca la hora de las elecciones presidenciales en México.

En el 2018 se enfrentarán otra vez los partidos políticos con sus candidatos por la Presidencia de la República.

El PRD está ahora muy lejos de siquiera aparecer en los primeros tres lugares de las preferencias electorales en el país, pues no tiene candidato de carisma ni de presencia nacional.

MORENA, de ANDRES MANUEL, tiene a ANDRES MANUEL.

En el PRI las patadas debajo de la mesa están a la orden del día.

Por un lado mencionan a LUIS VIDEGARAY CASO, por el otro a MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG y más allá a JOSE ANTONIO MEADE.

En el PAN andan a la toma y daca, pues MARGARITA ZAVALA se queja de que el ex gobernador de Puebla, RAFAEL MORENO VALLE hace campaña sin que nadie lo frene y RICARDO ANAYA, el presidente del PRI, es “juez y parte”.

El peligro para todos es ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

EL PEJE viene con todo y con él, un camino hacia un nuevo estilo de vida, que pudiera aterrizar en un socialismo puro.

REFRENDAN LAZOS DE AMISTAD MATAMOROS Y BROWNSVILLE

Ayer, el presidente municipal de Matamoros JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE y el Mayor de Brownsville, Texas, TONY MARTINEZ, se dieron el saludo binacional a mitad del puente internacional nuevo en presencia de MR. AMIGO, FERNANDO LANDEROS y el Huésped Distinguido LIZARDO.

Los oradores coincidieron en señalar que las dos ciudades están hermanadas, que son una familia y que nadie lo divide.

Hoy viernes llega Nuestro Valor Nacional, la cantante AIDA CUEVAS.

Mañana será el Desfile Internacional hacia las 3 de la tarde.

EN EL DIF-MATAMOROS ATENCION Y ASISTENCIA PARA ADULTOS ACTIVOS

Con el objetivo de coadyuvar al desarrollo de las personas adultas mayores y darles una atención integral para su bienestar, a través del Sistema DIF Matamoros que preside BLANCA TREVIÑO DE DE LA GARZA, se refuerzan programas de atención y asistencia mediante los cuales se les impulsa para integrarlos a la vida productiva.

En la Casa Club del Adulto Activo, alrededor de 200 abuelitos reciben capacitación en diferentes áreas, iniciando con la alfabetización en donde se les enseña a leer y escribir, así como también se les ofrecen alternativas de talleres en los que aprenden cocina, repostería, corte y confección, danza, manualidades, bordado y tejido, así como tai-chi, yoga y zumba con las que se les trata de fomentar la activación física, socialización y desarrollo personal.

Al respecto, la Primera Dama dijo que también se ofrece a las personas mayores de 60 años, la Casa de Cuidado Diario donde se les otorga una atención integral, brindándoles un cuidado diario que por cuestiones laborales, sus hijos no se pueden hacer cargo de ellos.

HOY ES DIA DE LA BANDERA.

Es viejo el chascarrillo que describe los apuros de dos generales que, siendo invitados a la ceremonia del DIA DE LA BENDERA en una escuela primaria, no sabían que decir cuando les preguntaron que qué significaba para ellos el lábaro patrio.

-“Niños –dijo el Director de la Escuela a los alumnos-, aquí el General les va a decir que es para él nuestro lábaro patrio, que es para él nuestra bandera”-.

El General tomó el micrófono y comenzó a balbucear.

-“La bandera para mi es… La bandera para mi es… la bandera para mi es ¡Es como mi madre!”-.

Los niños un poco sorprendidos aplaudieron porque vieron que el Director aplaudía.

-“Y para usted General –le preguntaron al segundo General- ¿Para usted qué es la bandera?”-

-“Bueno para mí la bandera es… ¡Cómo la mamá de mi compadre!”-.

CON LA VENIA DE MIS EDITORES, nos leeremos el próximo domingo, Dios mediante en CRONICA SEMANAL.

Por hoy, es todo.

P.D.- El E-mail…

Cuando me amé de verdad comprendí que, en cualquier circunstancia, yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta, y en el momento exacto, y entonces, pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre… Autoestima.

Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia, y mi sufrimiento emocional, no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es… Autenticidad

Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente, y comencé a aceptar todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento. Hoy eso se llama… Madurez.

Cuando me amé de verdad, comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar alguna situación, o persona, sólo para realizar aquello que deseo, aun sabiendo que no es el momento, o la persona no está preparada, inclusive yo mismo. Hoy sé que el nombre de eso es… Respeto.

Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable: Personas, situaciones y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio mi razón llamó a esa actitud egoísmo. Hoy sé que se llama… Amor Propio.

Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes, abandoné los mega-proyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero, y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es… Simplicidad y Sencillez.

Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón, y así erré menos veces. Hoy descubrí que eso es… Humildad.

Cuando me amé de verdad, desistí de quedarme reviviendo el pasado, y preocupándome por el futuro. Ahora, me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez. Y eso se llama… Plenitud.

Cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene un gran y valioso aliado. Todo eso es… Saber Vivir.

CHARLES CHAPLIN.