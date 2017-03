¿Habrá chapulineo panista?.

1._ De las cosas que más le disgustaba a los tamaulipecos de los ex funcionarios del PRI sin duda era el “chapulineo”, que brincaban de un cargo a otro sin el más mínimo pudor y sin la más mínima vergüenza.

Primero querían ser diputados y al cabo de dos años de estar en el cargo, (acuérdese que son tres años el tiempo que deben durar) lo dejaban porque luego querían ser alcaldes o viceversa, total que la mayoría dejaba inconclusos sus cargos de elección popular.

Los últimos que vimos hacer esto fueron, por ejemplo, ALEJANDRO ETIENNE LLANO quien dejó la alcaldía antes de tiempo para postularse como aspirante a candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

Aunque no logró ganar dicho cargo, el “ganón” fue BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, aún así el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia ya no regresó a la alcaldía, porque después se postuló por la vía plurinominal como candidato a diputado local donde ahora está.

Pero ETIENNE no es el único “chapulín” que tenemos, también está el caso de MONICA GONZALEZ GARCIA quien dejó la Secretaría de Turismo que ocupaba en el gobierno de EGIDIO TORRE CANTU para postularse como candidata a la diputación local.

Y así tenemos muchos ejemplos, en el PAN, en el PRD, en el Verde Ecologista y en otros partidos políticos, tampoco cantaban mal las rancheras, también fueron muchos los que dejan la alcaldía para convertirse en diputados y viceversa.

El gobierno de la alternancia tiene este nuevo reto, este año inicia el proceso electoral para las senadurías y diputaciones federales, ¿dejarán el cargo para ir en busca de alguno de estos puestos o harán las cosas diferentes?.

Hay quienes ya mencionan al actual secretario general de Gobierno, CESAR VERASTEGUI OSTOS para una senaduría, ¿serán solo buenas intenciones de algunos columnistas o el comentario tendrá algo de cierto?.

A propósito de panistas, el líder estatal de este partido político, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, se encontraba reunido en un restaurante con un selecto grupo de periodistas de la localidad, cuando recibió la noticia del fallecimiento de PABLO CANTU HINOJOSA.

Lamentable por cierto esta pérdida, PABLO CANTU era una persona muy querida por sus familiares y amigos, dicen que era un hombre bueno y muy tranquilo, sin duda su hija, la diputada local ISIS CANTU MANZANO, debe estar inconsolable.

2.- Bastante lamentable sean mismos funcionarios estatales los que le están causando dolores de cabeza al gobierno, primero ROBERTO SALINAS SALINAS, ex subsecretario del Medio Ambiente y ahora MARIA DEL CARMEN PEREZ ROSAS, directora de Comercialización de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Posiblemente el hecho se ha magnificado, pero aún así no deja de ser ridículo que la funcionaria haya tenido este arranque de ira de llegar al grado de golpear y amenazar de muerte al cantante grupero RODRIGO NAJERA.

Dicen que cuando no tienes y llegas a tener loco te quieres volver, ojalá y aquí no sea el caso, pero sería bueno que los funcionarios le bajen dos rayitas porque con sus actitudes al único que afectan es a la imagen del gobierno.

Veremos en qué termina esta investigación que ya inició la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Por el momento, de acuerdo a lo dicho por el contralor gubernamental, MARIO SORIA LANDERO, la mujer no ha sido removida del cargo ni tampoco ha sido sancionada, ya que habrá qué esperar lo que arroje dicha investigación.

3._ En la maquiladora Delphi, planta dos está fuerte el “jaloneo” entre MARIA DOLORES ZUÑIGA y MERCEDES LOPEZ LOZANO, (tenían que ser mujeres), pues ni una ni otra cede, las dos aseguran tener el apoyo de los obreros para ocupar dicho cargo.

Ayer nuevamente ocasionaron un paro laboral, el turno matutino suspendió labores porque aseguran que el personal directivo de la empresa no respeta acuerdos, como por ejemplo que la mayoría eligió a DOLORES ZUÑIGA como su dirigente sindical.

La gente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje también se ha visto bastante lenta en la solución de este conflicto, (menos mal que ya van a desaparecer estas Juntas) pues este problema ya tiene varios meses.

4._ Los que se están pasando de vivos son algunos usuarios de las redes sociales que se hacen llamar #LegiónHolk, mire que movilizar a las fuerzas federales y estatales con el cuento de que habían puesto un artefacto explosivo en el CBTIS 236, ubicado en la Colonia Las Flores.

Lamentable que estando las cosas como están en Victoria, todavía haya gente que juegue, aunque finalmente todo fue una broma, esto no quita el pánico que debieron sufrir los padres de familia cuando les avisaron lo que estaba ocurriendo.

Y es que según sabemos, el personal directivo puso del conocimiento de esta situación a los padres de familia, por lo que algunos optaron ir por sus hijos ante el temor de que les pudiera pasar algo, la verdad que no se vale.