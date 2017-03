El trillado tema del muro volvió a estar en boga cuando el presidente DONALD TRUMP pidió que esa barda fuera imposible de escalar (si como no) y hermoso, muy hermoso por el lado norte, el lado que dé hacia territorio yanqui.

Ya no ha dicho TRUMP que el muro lo pagará México, no porque no haya manera alguna manera de presionar para que eso ocurra, no. Ya no ha dicho que México pagará el muro porque sabe que no tenemos dinero.

Sabe (y bien que sabe) que México está endeudado y que ya no nadamos en petróleo, como antes.

Pero en fin…

El, TRUMP, buscará el financiamiento y si Dios quiere y el muro se hace, lo verán sus nietos o tataranietos… “Y verá”.

Quizá ni el mismo TRUMP vea el famoso muro.

Si el muro tardará en construirse 15 años, como algunos conocedores estiman, TRUMP tendrá para esos entonces, más de 85.

Y si es que no le da el Alzheimer, se acordará que él ordenó el muro.

Ya me imagino cuando le canten al oído: “Esa pared… Que nos divide siempre. Debe caer…”

El muro hermoso será solo para las postales porque ni crean que con eso se frenará la ola de aspirantes al sueño americano.

O quizá los mismos alegres americanos que gustan de emociones fuertes le hagan boquetes para venir a comprar lo que tanto les gusta.

Así que el muro, repito, será solo para hermosas postales.

El muro costará 14 mil millones de dólares,

Y para que empiecen, el Congreso de Estados Unidos ya aprobó 20 millones de esos 14 mil.

A ese paso…

Por otra parte…

En EL UNIVERSAL se informó que la Cámara de Diputados estableció una estrategia que tiene como objetivo a los consulados en Estados Unidos, a donde los legisladores viajarán con el fin de establecer apoyos y reforzar vínculos políticos para aminorar la afectación de los migrantes por las políticas de DONALD TRUMP.

33 serán los consulados prioritarios a los que acudirán los legisladores:

1.- San Diego, Los Angeles, Sacramento, Atlanta, Tucson, McAllen, El Paso, Houston, Austin, Nueva York, Chicago y Washington, por su importancia política, regional y relevantes.

2.- San Francisco, Seatle, Salt Lake City, San Antonio, Dallas, Nueva Orleans, Miami, Raleigh, Filadelfia, Boston, Detroit, Denver y Kansas City, por el número de mexicanos que atienden.

3.- Calexico, Yuma, Nogales, Phoenix, Presidio, Del Río, Eagle Pass, Laredo y Brownsville, por su importancia para la atención de connacionales en materia de apoyo consular, procesos legales y repatriación.

El objetivo de acudir a los consulados es observar el funcionamiento de las representaciones consulares, dialogar con actores locales y regionales relevantes, visitar.

CREAN COMISION DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

En sesión ordinaria y extraordinaria de cabildo, se aprobaron por unanimidad el proyecto de acuerdo mediante el cual se integró la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, así como se dio autorización para que Matamoros participe en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal, diseñado por la Secretaría de Gobernación.

El secretario del ayuntamiento, ABELARDO MARTINEZ ESCAMILLA, por instrucciones del presidente municipal, JESUS DE LA GARZA, informó en este contexto, que a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal- INAPED-, solicitó al ayuntamiento la constitución de dicha Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

Por lo anterior y considerando que es una facultad del Ayuntamiento designar entre sus miembros las comisiones permanentes o transitorias para la inspección y vigilancia de la administración y servicios públicos municipales, de acuerdo con las necesidades del municipio, por lo que el cabildo de la Heroica Matamoros aprobó por unanimidad su constitución.

La comisión se dedicará al estudio, análisis y la elaboración de dictámenes y/o propuestas a efecto de atender los problemas de su conocimiento, inherentes a la administración pública municipal.

Acto seguido se nombró a los regidores integrantes de la misma: presidente, GERARDO LORENZO DE LA CRUZ CARRILLO; secretario, ANTONIO SEGUNDO AMARO CHACON; vocal, IRMA AZUCENA CASTILLO SEGOVIANO; vocal, JOAQUIN AMARO CABRERA; vocal, TRINIDAD ZAMARRIPA BAZAN; vocal, RAFAEL OVIDIO SALAS GONZALEZ; vocal, ELSIE KARINA CISNEROS DE LA CRUZ; vocal, FELIPE ANGELES CARDENAS GONZALEZ; vocal, LESLIE MELISSA HERNANDEZ FERNANDEZ.

QUE SE SIGUEN AFILIANDO AL PAN

GERARDO MARTINEZ GARCIA, todavía Presidente del PAN en Matamoros, dijo que desde el año pasado a la fecha, las filas del partido se han fortalecido con más miembros.

Que cada día son más los que acuden a las oficinas de los comités municipales para solicitar su ingreso al partido.

Órale.

Si bien lo anterior puede ser cierto, también lo es que no son pocos los que están yendo a las oficinas de MORENA, el partido de El PEJE, para incorporarse a sus filas.

La membrecía de MORENA ha aumentado pero, para asombro de propios y extraños, la membrecía del PRI no ha bajado.

Al menos, el padrón de militantes en el tricolor, sigue siendo el mismo.

El saludo de la columna es para el compadre RAUL CESAR GONZALEZ GARCIA, GERARDO DE LA CRUZ y JUAN CANO.

Con la venia de mis editores, nos leeremos el próximo domingo, Dios mediante, en CRONICA SEMANAL.

Por hoy, es todo.

En un vuelo de British Airways entre Johanesburgo y Londres, una señora blanca de unos cincuenta años se sienta al lado de un negro. Llama a la azafata para quejarse:

– ¿Cuál es el problema, señora?.

– Pregunta la azafata.

– ¿Pero no lo ve?.

– responde la señora

– Me colocó al lado de un negro. No puedo quedarme al lado de estos “inmundos”. Deme otro asiento.

– Por favor, cálmese. -dice la azafata- Casi todos los lugares de este vuelo están tomados. Voy a ver si hay algún lugar en clase ejecutiva o en primera.

. La azafata se apura y vuelve unos minutos después.

– Señora -explica la azafata- como yo sospechaba, no hay ningún lugar vacío en clase económica. Hablé con el comandante y me confirmó que tampoco hay lugar en ejecutiva.

Pero sí tenemos un lugar en primera clase. Antes que la señora pudiese responder algo, la azafata continuó.

– Es totalmente inusitado que la compañía conceda un asiento de primera clase a alguien que está en económica, pero dadas las circunstancias, el comandante consideró que sería escandaloso que alguien sea obligado a sentarse al lado de una persona tan execrable…

Y, diciendo eso, la azafata mira al negro y dice:

– Si el señor me hiciera el favor de tomar sus pertenencias, el asiento de primera clase ya está preparado.

Y todos los pasajeros alrededor, que presenciaron la escena, se levantaron y aplaudieron por la actitud de la compañía.