Ya para qué.

1._ En Tamaulipas el PRI no solo perdió la gubernatura en la elección del pasado cinco de junio, sino que también es muy probable que, al menos en esta entidad, pierdan por segunda vez consecutiva la presidencia de la República.

Si teniendo al gobierno de aliado los priístas tamaulipecos no lograron que ganara ENRIQUE PEÑA NIETO cuando participó como candidato a la presidencia de la República ahora que no están en el poder menos lo van a lograr, sin el recurso estatal las cosas se le complican al Revolucionario Institucional.

El entonces gobernador, EGIDIO TORRE CANTU se encargó de que ganara la rival de PEÑA, la ex candidata del Partido Acción Nacional, PAN, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA y lo logró, gobernando de la manera como lo hizo, llevando al Estado a la ruina y dejándolo en manos de la delincuencia, de ahí que la gente les dio la espalda.

El ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES no cantó mal las rancheras, se dedicó a no hacer nada, permitió que se perdiera casi todos los puestos que estaban en disputa porque tanto a él como a EGIDIO, eso no les importaba, lo único que querían era salvar el pellejo.

Ahora los delegados federales de Tamaulipas le han dado un giro a sus discursos oficiales, en cada párrafo, en cada línea, mencionan el nombre de PEÑA NIETO, saben que en Tamaulipas las cosas no serán nada fácil y con ello pretenden posesionar al PRI ya ve usted que se acerca la elección presidencial.

Delegados federales como RODRIGO STOLBERG HINOJOSA, secretario del Trabajo y Previsión Social, LOURDES FLORES MONTEMAYOR, de la Secretaría Federal de Desarrollo Social y algunos Subdelegados como GERARDO NUÑEZ del IMSS, nos reiteran que los apoyos los manda el presidente PEÑA.

Los delegados y Subdelegados federales no pierden oportunidad alguna para mencionar el nombre de PEÑA NIETO pero, como le decía, si en la pasada elección que tenían al Gobierno de Tamaulipas a su favor no pudieron ganar, ahora menos lo van a hacer además son muchos priístas los que están bajo investigación por las autoridades norteamericanas.

El problema no es solo que los ex gobernadores, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, EUGENIO HERNANDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTU se hayan robado cuanto quisieron y que ahora les estén sacando sus trapitos al sol, el problema es que el PRI ya no tendrá operadores desde el Gobierno del Estado.

Pero tampoco el partido de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, MORENA, (Movimiento de Regeneración Nacional) puede cantar victoria, al menos en Tamaulipas es un partido nuevo que casi nadie conoce, sin exagerar sus militantes los podemos contar con los dedos de las manos, y así difícilmente ganarían en esta entidad.

Lo peor de todo es que esa soledad está llevando a MORENA a cometer locuras, a recibir a todos esos resentidos que han abandonado al Partido Revolucionario Institucional, llámese EDUARDO GATTAS, AMERICO VILLARREAL ANAYA, HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ y otros como ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO que los apoyan por abajo del agua.

Flaco favor le van a hacer los ex priístas a MORENA porque muy probablemente quienes les estén pidiendo asilo, al rato no solo van a querer dirigir al partido sino van a acaparar todos los puestos de elección popular que estén en disputa, por ello hace mal el Movimiento de Regeneración Nacional en acogerlos.

Sin duda el que tiene su oportunidad de oro es el Partido Acción Nacional, PAN, no solo ganar la presidencia de la República en Tamaulipas sino a nivel nacional, el asunto es que sus aspirantes, llámese MARGARITA ZAVALA, RAFAEL MORENO VALLE y RICARDO ANAYA más los que se acumulen se pongan de acuerdo.

Pero sin duda en Tamaulipas la elección presidencial es “pan comido”, tienen todo para ganarla, como también nuevamente nos podrían sorprender con las senadurías y las diputaciones federales, Acción Nacional deberá aprovechar este “boom”, estas preferencias electorales que lo vienen favoreciendo fuertemente.

El único enemigo que el PAN tenía a vencer, ó sea el PRI, no ha logrado recuperarse de la tunda que le dieron el año pasado, ahora está más debilitado que nunca, están confrontados entre ellos mismos porque se han hartado de que siempre los mismos sean designados para contender por los puestos de elección popular.

FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, dirigente del albiceleste e ISMAEL GARCIA CABEZ DE VACA deberán ser muy meticulosos en elegir a sus mejores candidatos para estos cargos, porque ahora ellos tienen la sartén por el mango, y hasta ahora, al menos lo que hemos visto en estos seis meses el PRI no sabe ser oposición, en lugar de segunda fuerza política pareciera que fuera la tercera o cuarta, se ha alejado completamente de los reflectores.

2._ Antes de concluir la presente colaboración, déjeme decirle que las hermanas CHAVIRA MARTINEZ son igualitas, tres gotas de agua. Ayer, en el evento de la Feria del Empleo, al cual asistió la Secretaria del Trabajo y Asuntos Jurídicos, MARIA ESTELA CHAVIRA MARTINEZ conocimos a otra de sus hermanas y el parecido es sorprendente.

A la única que conocíamos era a la ex diputada local, DIANA CHAVIRA, pero como le decía, ayer vimos a una tercera CHAVIRA y las tres tienen mucho parentesco, al parecer la Secretaria del Trabajo la trae como asistente o al menos que la haya venido a visitar a la capirucha ya ve usted que ellas son de Nuevo Laredo.

Otro que nos sorprendió fue el Secretario del Trabajo y Previsión Social RODRIGO STOLBERG HINOJOSA, no solo porque se quitó su característico bigote, sino también porque andaba en bastón, ¿será que ya está cansado de inspeccionar empresas, de decirles que cumplan con las normas de seguridad e higiene?.