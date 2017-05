Estrategia de Seguridad, ¿nueva temporada?.

1._ Este lunes, si otra cosa no ocurre, el secretario de Gobernación, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, estará en el municipio de Reynosa donde precisamente hace tres años anunció su fracasada Estrategia de Seguridad, y no lo dice la que esto escribe, lo dicen los hechos que hablan por sí solos. Desde su implementación a la fecha la mentada Estrategia de Seguridad sufrió diversas modificaciones, según OSORIO CHONG y el entonces gobernador EGIDIO TORRE CANTU ésta era mejorada, según el gobierno federal y estatal la estrategia decían y lo siguen diciendo ha tenido muy buenos resultados. Por si el lector o lectora no lo recuerda, fue en mayo del 2014 cuando EGIDIO y CHONG anunciaron con bombo y platillo la implementación de su Estrategia, en ese entonces hablaban de desarticular bandas, combatir el tráfico ilegal de personas, drogas y armas, así como también se comprometieron a fortalecer las corporaciones. “Que quede claro, será un proceso transparente y en el cual no se tolerará aquel servidor público que tenga vínculos con el crimen organizado o que haya cometido actos de corrupción o de omisión”, prometería hace tres años, al poner en marcha dicha Estrategia el secretario de Gobernación. Sin embargo vemos que ahora, al igual que hace tres años, se siguen cometiendo exactamente los mismos delitos, el secuestro y la extorsión, al menos en el 2014, OSORIO CHONG manifestó que eran éstos los que más estaban afectando a la ciudadanía y si usted pregunta a los empresarios y la sociedad le dirán que son éstos los que más les afectan también en la actualidad. “Este extraordinario estado se ha visto afectado por problemas muy importantes de inseguridad, de violencia, se nos han incrementado los delitos que tanto lesionan a la sociedad: El secuestro, extorsión, el asalto en carreteras, las disputas entre grupos delincuenciales”, dijo el Secretario de Gobernación hace tres años. Lo cierto es que ni la primera Estrategia de Seguridad, ni la segunda, ni las modificaciones que hicieron, ni las frecuentes reuniones que sostuvieron sirvieron de mucho; la situación de violencia en Tamaulipas no mejora, por el contrario, el problema se recrudece, a ver qué nueva mentira nos dice OSORIO CHONG durante su visita a esa ciudad fronteriza. De acuerdo a estadísticas, la Estrategia de Seguridad lejos de disminuir los delitos los aumentó, pues de los mil 45 homicidios que se registraban antes de que ésta fuera implementada, la cifra se elevó hasta los mil 384 homicidios en el 2016, es decir, cuando la medida ya tenía más de dos años de haber sido puesta en funcionamiento. Y la tendencia a la alza siguió, en el 2014 hubo mil 368 asesinatos contra mil 279 casos durante 2015 y en lo que fue este primer trimestre del año, el número de secuestros fue de 1.35 por cada 100 mil habitantes, ocupando el primer lugar a nivel nacional en plagios, así de efectiva ha sido la Estrategia de OSORIO CHONG. Ojalá y OSORIO no nos venga con cuentos chinos, sería mejor que nos hablara con la verdad, pero sobre todo que implementara Estrategias que realmente funcionen y no estrategias como esta que además de resultar muy caras, no han servido para nada y esto seguramente lo va a escuchar de la propia voz de los reynosenses durante su visita a esa ciudad. Pero la fallida medida implementada por el gobierno federal contra la delincuencia nos ha costado cara, de acuerdo con el índice de Paz Global del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el impacto económico de la violencia en Tamaulipas ascendió a 95 mil 400 millones de pesos durante el año pasado (2016). Precisa que del 2015 al 2016 el monto aumentó a más de 22 mil 102 millones de pesos, lo que significa que cada tamaulipeco pagará 26 mil 600 pesos anuales lo cual representa el 18 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, así de caro nos está costando a quienes habitamos en la entidad el combate a la violencia. Demasiado dinero para que los indicadores confirmen que los tamaulipecos tenemos cada vez menos paz, de acuerdo a este índice estamos entre los 12 del país con mayor costo per cápita de la violencia y esto trae como consecuencia que cada vez se destine menos presupuesto para el desarrollo económico o programas sociales. Por su parte el gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA anda decidido en regresarle la paz a los tamaulipecos, aún cuando solo tiene 2 mil 700 policías de los casi 9 mil que requiere el Estado, ha intensificado los operativos en los Centros de Ejecución de Sanciones, CEDES, desde donde operan muchos delincuentes. El sábado el Estado dio a conocer el descubrimiento de un túnel que se comenzó a construir desde una casucha hasta el penal de Reynosa, en esa misma ciudad ha retirado los taxis “piratas”, han clausurado negocios con dudosa procedencia entre muchas otras medidas, con las que se pretende poner orden y restablecer la tranquilidad. El mandatario estatal dio a conocer recientemente que atacará las fuentes de financiamiento de los bandas delincuenciales y de seguir así, sus acciones darán mejores resultados y en un menor tiempo que la tan cacaraqueada Estrategia Seguridad del Secretario de Gobernación quien seguramente vendrá como el perro con la cola entre las patas. Y es que a las autoridades estatales y federales, ya no les queda de otra que responder con resultados a la exigencia de los ciudadanos, ya son muchos los empresarios que han emigrado ante tanto acoso de los delincuentes, el ciudadano común y corriente ya está cansado de vivir con la zozobra, con el miedo de que algunos de los suyos les pase algo, quieren paz y la quieren pronto.