VAYA SACUDIDA

Ya vemos que el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA no se anda con rodeos.

Digo, porque cuando se empezó a comentar lo mal que andaban en la Secretaría de Salud, dio un tiempo razonable para que la titular, la señora LYDIA MADERO, pusiera orden.

Lejos de eso, las cosas empeoraron.

Así que para no andar por las ramas mejor le pidió la renuncia, aunque hay quienes dicen que ella “renunció” por motivos personales.

¿Será?.

Hasta ahora nadie cree que un Secretario “de estado” deje el puesto “por motivos personales” y rechace, además de un atractivo y abultado sueldo, las prestaciones que esos puestos dan.

¿A quién no le gusta tener chofer a la puerta de la oficina, casa o restaurante con camioneta de lujo?,

¿A quién no le satisface tener un grupo de secretarios que atentos están a cualquier mandato del jefe?.

No. No se renuncia a una Secretaría de Estado. Lo que pasa es que “¡De que se van, se van!”.

Por no dar el ancho. Por defraudar la confianza que en ellos se deposita.

Los que saben de los asuntos del gobierno aseguran que desde fines de la semana anterior, ya se rumoraba que la secretaria de Finanzas, MARIA GABRIELA GARCIA VELAZQUEZ sería separada de su cargo.

¿Por qué?.

“¡Porque no llenó las expectativas que de ella se tenían!”-, dijeron más de uno.

Claro, la “especie” se filtró desde dentro del gobierno.

¿Quién sabía que la Secretaria de Finanzas “renunciaría” y se le mandaría como representante del gobierno de Tamaulipas a la Ciudad de México?.

Bueno, ese o esa que sabía… Lo filtró a la prensa.

Por eso comenzó el cuchicheo de que “… La tesorera, se va. Además ni sabe de números. Ella es ingeniero, no Contadora, ni licenciada en Economía”.

Y la especie resultó cierta.

En el fondo de los pasillos se volvió a escuchar como un susurro: “El gober… No se anda por las ramas”

YORDI ROSADO Y LA CONFERENCIA DE ORIENTACIÓN A JOVENES

Lo dijo la presidenta del Sistema DIF-Matamoros, señora BLANCA TREVIÑO DE DE LA GARZA:

“(Nosotros) Estamos trabajando para ofrecerles a los jóvenes, herramientas que les ayuden a resolver sus dudas y respaldar a los padres de familia para contrarrestar todo tipo de riesgo al que se exponen”.

De allí que se haya pedido al conductor de televisión YORDI ROSADO diera una conferencia dirigida a los jóvenes y, vaya que hubo quórum: Casi 5 mil muchachos acudieron al gimnasio multidisciplinario de la UAT para escuchar su disertación.

La Presidenta del Sistema DIF Matamoros, dijo que la administración que encabeza su esposo, el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, mantiene el compromiso de velar por las y los jóvenes, llevándose a cabo para ello acciones encaminadas a la orientación y sensibilización sobre determinados temas, como es el caso de “2-3 Netas” dirigida para padres e hijos.

YORDI ROSADO les hizo ver a los muchachos la importancia de creer en sí mismos, poniendo atención a la autoestima para lograr lo que se propongan.

“El autoestima es la principal causa de que los jóvenes se involucren en problemas, desde delinquir por querer pertenecer a un grupo o hasta caer en suicidio”, dijo.

El conductor de televisión mostró videos y vivencias en las que refiere que en la actualidad los adolescentes necesitan orientación basada en ejemplos, empleando diferentes canales de comunicación a través de los cuales se les puede llegar.

Jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad se dieron cita en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, en donde por espacio de una hora y 45 minutos abordó la autoestima, sexualidad, así como querer y poder, enfocándose en la necesidad de reforzar su seguridad, sugiriéndoles dejar de lado las críticas y hacer más por ellos mismos.

PIDE EL CONGRESO REUBICACION DE OFICINAS DE LA PGR-MATAMOROS

En la sesión del Congreso Local de esta semana, se exhortó al Titular de la Procuraduría General de la República, a fin de que se instruya la realización de los trámites administrativos y acciones conducentes a la reubicación de las oficinas e instalaciones con que cuenta esa dependencia, en la Ciudad de Matamoros.

Al dar una exposición general sobre este tema, el diputado JESUS MARIA MORENO IBARRA, destacó el hecho de que estas oficinas estén ubicadas en pleno centro de la ciudad, lo cual ocasiona trastornos viales y una evidente afectación al comercio de esa zona, lo que merma en la actividad económica y turística propia de ese Municipio.

-“Constituye un grave riesgo para la integridad física de las personas que por ahí transitan, en virtud de la frecuente realización de diligencias a las que son trasladados delincuentes de alta peligrosidad en medio de operativos de seguridad fuertemente armados, estando siempre latente la posibilidad de un eventual suceso de violencia que desemboque en una afectación masiva a la integridad física y a la vida de personas inocentes”, dijo el diputado.

El diputado JUAN CARLOS CORDOVA ESPINOZA, promovente de esta acción legislativa, consideró procedente realizar la exhortación a la PGR, para que instruya la reubicación de las oficinas e instalaciones de la citada dependencia federal a un lugar de la periferia de la ciudad, por lo que dio su voto a favor.

Durante los trabajos de la sesión, se aprobó reformar la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal, con la intención de fortalecer la autonomía e independencia y el desarrollo de las entidades públicas, mediante normas jurídicas que les brinden mayor certidumbre en la autorización para la contratación de deuda pública, por parte de la actual Legislatura, garantizando su viabilidad y salud financiera.

El diputado CARLOS GERMAN DE ANDA HERNANDEZ, dijo que determinaron viable establecer la expresión de “previa solicitud por parte de las entidades públicas” en referencia a la facultad que tienen para solicitar la adquisición de un crédito o financiamiento adicional, cuando medien circunstancias extraordinarias.

Al desahogar el apartado de asuntos generales, el diputado OSCAR MARTIN RAMOS SALINAS, reconoció el trabajo de los maestros de Tamaulipas y México, “Las maestras y maestros han sabido cumplirle a México, hicieron de las escuelas sus propias casas del pueblo y llevaron la alfabetización a todo el país”, señaló.

La diputada COPITZI YESENIA HERNANDEZ GARCIA, hizo extensiva una felicitación a los maestros de Tamaulipas, quienes ante las adversidades, trabajan en favor de los niños y jóvenes estudiantes.

También, al hacer uso de la máxima tribuna, el legislador ANTO TOVAR GARCIA, expresó su pésame a los familiares de la activista MIRIAM ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ, defensora de los derechos humanos que recientemente fue asesinada en San Fernando y condenó la muerte del periodista JAVIER VALDEZ en Culiacán, Sinaloa.

En su intervención, el diputado CARLOS GUILLERMO MORRIS TORRE, realizó un llamado para que la Administración Pública Estatal, actualice su portal en materia de transparencia y rendición de cuentas.

