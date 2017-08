Siguen midiendo mal a Cabeza

· Precisiones a sucesión uateña

· Pronostican ‘purga en la UAT’

· Costosa soberbia de AMLO

· No aparece alcalde de Güemes

· ¿Reaparecerá ETC por RTC?

Cd. Victoria.- Con par de actos públicos, el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA hace saber que lo están midiendo mal.

En este espacio comentamos en su oportunidad que desde el PRI (lo mismo con EUGENIO HERNANDEZ que con EGIDIO TORRE) se mal valoró al también exalcalde de Reynosa, al grado de que cuando se llegó la hora de la verdad, resultó imparable.

Para cuando se dieron cuenta, ya no le podría ganar ninguno de los gobernadeables anotados.

Así ahora, con un par de asuntos.

Primero, la mañana de este martes amaneció detenido por agentes de la Procuraduría el secretario Técnico del Ayuntamiento de Reynosa HUGO RAMIREZ TREVIÑO, acusado de delitos como funcionario.

Entre ellos, falsificación de documentos para personajes a quien su jefa, la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, daría y dio cabida en su equipo, pese a violar las leyes, lo mismo en la dirección de Tránsito, que de Desarrollo Económico, la Secretaría particular y hasta la Tesorería.

Para ello, falsificó la firma de funcionarios de la administración anterior, la de PEPE ELIAS LEAL.

Y HUGO RAMIREZ no es cualquier personaje en el Reynosa actual, pues es regidor con licencia y se le considera el Poder detrás de la alcaldesa, a quien maneja a su antojo.

Horas más tarde trascendió el fulminante cese dictado por el propio gobernador GARCIA CABEZA DE VACA para dejar fuera de su equipo a GONZALO ALEMAN MIGLIOLO.

El mismo que hace apenas unos días había ‘filtrado’ a los medios que renunciaba por no estar a gusto en su chamba, pero al que convencieron de que retirara la renuncia y se mantuviera en el cargo.

Lo cierto es que fue una auténtica ‘chamaqueada’ al también exdiputado federal y exalcalde de Aldama, pues olvidó una de las reglas básicas en la política gubernamental: ¡Al gobernador no se le renuncia!

Y menos en la forma pública como lo hizo ALEMAN MIGLIOLO.

Y se la hicieron.

Cuando presentó su renuncia, no se le aceptó.

Ya vuelto a apoltronarse como secretario de Desarrollo Rural, se le dicta el cese.

Al parecer, ahora no le valió el padrinazgo de ALVARO GARZA CANTU.

¿Así, o más exhibido?

Ahora nomás falta que en el PRI le sigan guardando su silla como consejero del CDE.

En ese sentido y a como andan las aguas de revueltas en el PRI estatal, en una de ésas y el cese es una treta azul para que GONZALO sea el sucesor de AIDA FLORES en la dirigencia tricolor.

CHISMOGRAFIA: Sobre nuestros pergeños de ayer acerca del fuerte rumor en el sentido de que ANDRES SUAREZ FERNANDEZ había sustituido a JUAN SALINAS ESPINOSA en la Secretaría General en la UAT, nos informan que fue una intentona fallida, la semana pasada.

También nos aclaran que el aún secretario de Gestión Escolar no es oriundo de Reynosa, sino que dejó su ombligo enterrado en Yucatán, de donde su progenitor llegó a territorio cuerudo hace ya bastantes años, en la época del henequén.

El presunto sucesor de ENRIQUE ETIENNE en la Rectoría de la UAT fue director interino de la Facultad de Agronomía-Victoria, de donde es egresado, y luego fue designado por el entonces rector JOSE MANUEL ADAME MIER para que abriera en Reynosa la Facultad de Agroindustrias como la institución uateña número 24.

Pero, de que la sucesión de ENRIQUE ETIENNE está en marcha, no hay duda.

Y, por si le interesa, desde Palacio se habla de ‘una purga en la UAT’.

Veremos y diremos.

Cambiando de tema y con respecto a los recientes comicios en el Estado de México, qué tan mal andarían los números que presentaron al ‘Peje’ LOPEZ OBRADOR, que ni ganas tuvo de que su ‘delfina’ DELFINA GOMEZ se convirtiera en ‘gobernadora legítima’, como él se autoproclamó cuando FELIPE DE JESUS se le impuso ‘haiga sido como haga sido’, en 2006.

En ese sentido, habrá que ver la manera en que el gobernador electo en EdoMex, ALFREDO DEL MAZO, paga a sus aliados electorales haberle hecho ganar la elección del 4 de junio.

Cuestión de revisar los números y resulta que el PRI no ganó la elección, sino MoReNa.

Solo que la soberbia de San Peje LOPEZ OBRADOR fue la principal benefactora del PRI.

Veamos: el PRI obtuvo el 29.8% de los votos, por 30.8 que DELFINA GOMEZ se agenció.

Pero como LOPEZ OBRADOR se montó en su macho respecto a las coaliciones, permitió que el PRI ganara al sumar los votos de sus aliados PVEM, Panal y PES.

Nunca se sabrá cuántos votos le arrancó a MoReNa el PRD con JUAN ZEPEDA, pero debiera ser motivo para que ‘El Peje’ se dé de topes contra la pared.

Por cierto, no se mide la señora CALDERON cuando cuestiona: “si en Argentina CRISTINA (KIRCHNER) pudo llegar luego de su esposo NESTOR, ¿por qué no podría yo hacerlo en México?”.

Hay niveles, digo.

Cambiando de tema, preguntan ¿por qué tanto brinco por el nuevo delegado de SCT, de raíces más priístas, por ejemplo, que la de Sedesol, MARIA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR?

¿O será que la dama en cuestión es fácilmente manipulable por su exsuperior EDGAR MELHEM y mantiene ciertos privilegios?

Por otro lado, cuando algunos opinócratas ya reparten candidaturas a diestra y siniestra, alguien habrá de decirles que si bien es cierto que el año próximo en lo federal se eligen presidente de la República, senadores y diputados federales, en lo local nomás habrá urnas para alcaldes.

Los jefes municipales fueron electos en 2016 para un período de dos años, con posibilidad de reelegirse por un trienio y completar cinco años en el cargo.

A la ‘visconversa’ de los diputados locales, a los que se votó por un trienio, aunque podrán buscar reelegirse, pero en 2019.

Año en que ese proceso electoral va en solitario, por cierto.

Por su lado, a la identificación del cuerpo del periodista SALVADOR ADAME, en Michoacán, este lunes, levantado casi 40 días atrás, se suma el asalto y robo a las oficinas del influyente JOAQUIN LOPEZ DORIGA, en la capital del país.

Por lo demás, no deja de ser interesante que mientras en Sinaloa, entidad gobernada otra vez por el PRI, los periodistas no dejan de protestar por la impunidad en que sigue la ejecución del compañero JAVIER VALDEZ, hace más de un mes, en Chihuahua apenas se escucha alguna queja porque en el mismo estatus se encuentra el asesinato de MIROSLAVA BREACH, en marzo pasado.

Volviendo con el inminente relevo en la Rectoría de la UAT, los chismosos dan por hecho que el reemplazo de GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS en la Tesorería será HUGO GUERRA GARCIA, recién ingresado como secretario de Administración de la Alma Mater, en donde desplazó a LUIS ALONSO SANCHEZ FERNANDEZ, quien se hizo a un lado sin chistar.

Por cierto, GUERRA GARCIA es también oriundo de Reynosa.

Por otro lado, no lo platique, pero entre los azules que no simpatizan con la candidatura de MARGARITA DE CALDERON circula la especie de que quienes más acalambraron a la ex primera dama para que suspendiera actividades en Tamaulipas fueron la exsecretaria de Salud LYDIA MADERO y la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ.

¿Qué tan cierta es la versión?

Veremos y diremos.

Cuestión de esperar a que FELIPE CALDERON se eche sus ‘copiosas’ y suelte la lengua.

Cuando cerrábamos estos pergeños no trascendía aún la identidad de quien relevará a GONZALO ALEMAN en la Secretaría estatal de Desarrollo Rural.

Lo que nos recuerda que tras la renuncia de la ingeniero GABRIELA GARCIA a la Secretaría de Finanzas, el pasado 17 de mayo, MARIA DE LOURDES ARTEAGA REYNA sigue ocupando el cargo en calidad de interina.

En cambio, como mero breviario cultural registre que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, HORACIO ORTIZ RENAN, recién nombró como directora de Administración a la LIC. MARIA DEL REFUGIO GRACIA GRACIA, quien ocupara la Secretaría de Seguridad Pública de Reynosa cuando el ahora titular del Poder Judicial era secretario del Ayuntamiento y despachaba como presidente el hoy gobernador GARCIA CABEZA DE VACA.

En cosas locales y como si no existiesen asuntos de importancia en la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, giraron memorándum prohibiendo a las mujeres el uso de… ¡¡zapatos de tacón!!

Dizque por aquello de los accidentes laborales.

Finalmente, deben ser de altísima gravedad los moretones que padece en el rostro el alcalde de Güemes CARLOS CARDENAS GONZALEZ, quien supuestamente estaría internado en un nosocomio de Monterrey.

El caso es que como no aparece en público, se mantiene la especie de que fue detenido en Cuba, en cuya capital, La Habana, participó en vergonzante espectáculo de violencia.

Lo más extraño es que tampoco se ha dado a conocer la identidad de la pareja que acompañaba al matrimonio presidencial de Güemes.

Mientras el alcalde CARDENAS GONZALEZ no ha tenido aparición pública desde el fin de semana previo al día del Padre.

En ese sentido, más enreda la pita el alcalde cuando ‘sube’ a su ‘feis’ imágenes como si estuviera en su municipio, cuando en esa misma fecha se supone internado en Monterrey.

Y en la clínica de referencia siguen sin dar razón de ese caso.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Con una discretísima convocatoria se propone el PRI estatal conmemorar el séptimo aniversario del asesinato del DR. RODOLFO TORRE.

Sin firma y apenas con los colores del PRI asomando, como con vergüenza.

Como de vergüenza carecería el exgobernador EGIDIO TORRE si no se deja ver en el homenaje recordatorio de su ‘hermanito’.

¿Se atreverá a enfrentar al partido que dejó empinado?

Recuérdese su actitud pusilánime y cobarde cuando, aun siendo Jefe del Ejecutivo estatal, dejó de exigir justicia al gobierno federal que había atraído el caso.

Como agachón resultó ‘La Morsa’ cuando el alcalde de Madero, ANDRES ZORRILLA, dispuso que se retirara el nombre del DR. TORRE CANTU a una avenida en aquella urbe petrolera.

De ese tamaño es la calidad moral de VIEJIDIO.

Sale… y vale.

