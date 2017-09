Yarrington, con un pie en México.

1._ En Florencia, la Corte de ese lugar vio con buenos ojos que el ex gobernador tamaulipeco TOMAS YARRINGTON RUVALCABA sea extraditado, ya sea a México así como a Estados Unidos, países que lo están solicitando.

YARRINGTON se encuentra detenido en Florencia desde el pasado nueve de abril, donde permanecerá hasta que el Ministerio de Justicia, ANDREA ORLANDO diga la última palabra porque la defensa del ex mandatario ya anunció que impugnará este fallo.

De acuerdo a la defensa su cliente se encuentra sereno e insiste en que es inocente de lo que se le acusa, con todo ello no quiere ser extraditado ni a México ni a Estados Unidos, porque teme que sus derechos sean violados.

Pese a todo lo que se ha dicho en su contra, lo menos que es un blanqueador de dinero, YARRINGTON insiste en asegurar que es un perseguido político, por lo pronto su juicio sigue en Francia mientras se resuelve sobre lo de la extradición.

2.- Calma y nos amanecemos:

El gobierno de Tamaulipas envió una circular a los titulares de las diferentes dependencias gubernamentales a fin de que calmen a los “acelerados”, a esos que por debajo de la mesa se andan moviendo, para que los tomen en cuenta para ocupar una candidatura.

Algunos servidores públicos se están exhibiendo innecesariamente, como dicen se la están jugando porque hasta la chamba pueden perder por andar de acelerados, descuidando el cargo que ostentan.

Tenemos los casos del Subsecretario de Ingresos, ARTURO SOTO ALEMAN, del secretario general de Gobierno, CESAR VERASTEGUI OSTOS, el secretario de Educación, HECTOR ESCOBAR SALAZAR y también está el diputado local, CARLOS GARCIA GONZALEZ.

3._ Otra vez el penal:

Al secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, LUIS FELIPE LOPEZ CASTRO, otra vez se le alborotaron los internos del Centro de Ejecución de Sanciones, CEDES de Ciudad Victoria.

Desde que inició la presente administración estatal hemos visto más alboroto en este reclusorio, se habla que solo en el presente año se han registrado al menos cuatro situaciones violentas en el mismo.

Según las autoridades estatales, atribuyen estos hechos a que están “limpiando” el penal, a que están poniendo orden, lo cierto es que el día de ayer se registró una riña que dejó como saldo varias personas lesionadas, algunas fueron a parar hasta el hospital.

4.- Desaparecen diputados:

Severas críticas recibieron los diputados federales, senadores y los partidos políticos, quienes brillaron por su ausencia durante la emergencia ocasionada por el sismo registrado en la Ciudad de México.

Desde luego los memes en las redes sociales no se hicieron esperar.

_El sismo dejó 628 desaparecidos, desde ayer no se les ha vuelto a ver, son los 500 diputados, 128 senadores. Si alguien los localiza recuérdeles que la Patria es Primero_ decía uno de los memes publicado en las redes sociales.

En otros memes se agradecía a los brigadistas de El Salvador, Honduras, Chile, Panamá, Costa Rica, y de otros países que vinieron a ayudar en las labores de rescate, mientras que a los partidos políticos los mandaron ya sabrá usted a donde.

En lo local, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, CARLOS GARCIA GONZALEZ, no hizo ninguna especia de convocatoria para que sus diputados donaran parte de su sueldo para los afectados al sismo, ya nos habían dicho que los panistas eran codos, y parece que no se equivocaron.

5._ FRIDA SOFIA nunca existió:

Resulta que la niña de entre 11 y 13 años que supuestamente estaba bajo los escombros y que durante dos días consecutivos elementos de rescate trataban de sacar, nunca existió.

Según los elementos de La Marina, nunca existió la menor, y ya todos los niños o están en los hospitales, están fallecidos o están en su casa, pero dicen no hay niños bajo los escombros.

Precisan que son 11 menores los que están con vida, mientras que 19 fallecieron.

En el Colegio Rébsamen estudiaban unos 400 menores, sin embargo no se tiene un padrón de cuantos de éstos están sanos y salvos.

El supuesto avistamiento de los dedos de la niña generó toda esta historia de que una menor de nombre FRIDA SOFIA aún estaba con vida bajo los escombros, así durante horas millones de espectadores daban seguimiento a este rescate.

La Marina tuvo que salir a dar la cara para decir que la menor nunca existió, que no había ningún niño bajo los escombros.

A la fecha suman más de 270 las vidas que cobró el sismo registrado el pasado martes.