“Ni amiguismos , ni compadrazgos”: PAN 

1._ No es que una quiera ver sangre ni nada parecido, pero cuando los del Partido Acción Nacional, PAN, nos dicen que el proceso de entrega.recepción ha sido ameno, que no han encontrado irregularidades como que no nos termina de gustar tanta pasividad.

Según lo dicho por el diputado local del albiceleste, FRACISCO GARZA DE COSS los Secretarios Estatales de las diferentes dependencias que han visitado han sido buena onda, les han proporcionado toda la información solicitada.

E incluso, dice, los actuales secretarios, que en nuestra opinión no sirvieron para nada, les han sugerido que durante el próximo gobierno de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA le den seguimiento a algunos programas, hágame usted el favor.

Ciertamente nos han dicho hasta el cansancio que esta es una alternancia pacífica pero de ahí a que nos digan que todo está bien en el actual gobierno, eso sí que no se los vamos a creer porque no por nada perdió el PRI después de haber gobernado durante 80 años.

Palabras como ameno o que no han encontrado irregularidades, no están en el diccionario de los ciudadanos tamaulipecos que se envalentonaron para sacar al PRI Gobierno de Tamaulipas y que decidieron votar por el albiceleste porque esperan castiguen a quien no hizo bien su trabajo.

De ahora en adelante los panistas van a tener que ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen, porque ténganlo por seguro que lo que menos quieren los tamaulipecos es escuchar a la gente de Acción Nacional habar bien del actual gobierno, eso sí que no lo van aceptar.

A propósito PAN, son muchos los que están cuestionando sea el hermano del gobernador electo de Tamaulipas, ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA el candidato a la Secretaría General del Comité Directivo Estatal de este partido político.

Dirá usted, en el PRI hacen cosas peores, y tiene toda la razón, el problema es que la gente está esperanzada de que el albiceleste no cometa los mismos errores del partido de enfrente, es por eso que votó por la alternancia pacífica porque quieren algo diferente.

Tanto FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, candidato a la dirigencia del PAN como ISMAEL juraron y perjuraron en la conferencia de prensa que ofrecieron luego de su registro, que en esta elección no habrá amiguismos, compadrazgos ni “dedazo”, ¿será?.

2.- En otro tema. Los que ya tienen el tiempo encima son los diputados locales, a un mes de que culmine la legislatura tienen 180 asuntos pendientes por revisar, de los cuales 124 son cuentas públicas de Ayuntamientos, Comapas, Institutos, entre otros.

La excesiva carga de trabajo ya hizo explotar a los legisladores, al grado de decir que un mes es muy poco tiempo para analizar detalladamente cada una de las cuentas públicas, además se quejan por los tecnicismos utilizados en dichas cuentas, pues nomás no les entienden.

Pero RAMIRO RAMOS SALINAS ni sufre ni se acongoja y culpa a los diputados de no visitar las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, donde dice, cuentan con personal especializado que pudiera asesorarlos ante cualquier duda que pudieran tener con respecto a las cuentas.

Lo cierto es que como en cada legislatura nuevamente las cuentas públicas se van a aprobar “al vapor” porque como siempre el tiempo no les alcanza para analizarlas detalladamente, lo que significa que podrían estar aprobando algunas que no deberían.

3.- A propósito de diputados, HERIBERTO RUIZ TIJERINA sigue escupiendo para arriba y exige la renovación inmediata de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, (Partido Revolucionario Institucional) y que además rindan un informe de los dineros gastados.

El también ex aspirante a la Presidencia Municipal de Victoria, considera que en lugar de seguirse preocupando en los resultados del pasado cinco de junio cuando perdieron la gubernatura, la mayoría de las diputaciones y alcaldías, lo que el PRI debe de hacer es actuar y renovarse.

Sin embargo todo parece indicar que RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES piensa todo lo contrario y se resiste a renunciar a la dirigencia, pese a los malos resultados que obtuvo su partido, al menos han pasado dos meses desde entonces y él como si nada.

Otro en su lugar con más vergüenza al día siguiente de conocer los resultados hubiera pedido su renuncia irrevocable, pero RAFA no, él sigue al frente del PRI haciendo caso omiso a los “cañonazos” que le tira la prensa y los mismos militantes del tricolor.

4._ Antes de concluir la presente colaboración, déjeme decirle que al Alcalde de Victoria que nos va a costar más trabajo olvidar, será FERNANDO MENDEZ CANTU y no precisamente porque nos vaya a dejar muchas obras, sino por tantos desatinos que ha tenido en su corto mandato.

Cada vez que el Edil abre la boca, lo hace para decir cada tontería, que sí le tiene miedo a la violencia, que si desvía su auto ante tantos baches, que si defiende a los agentes de tránsito, total que no hay día que haga una declaración que no se convierta en nota destacada de los periódicos.