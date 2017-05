LA ESTAMPIDA DE LOS BUFALOS,

Estamos a tres semanas, exactamente, de que se lleven a cabo las elecciones para gobernador, alcaldes y diputados locales en los estados de Coahuila, Estado de México y Nayarit.

En Veracruz también habrá elecciones, pero solo para renovar 212 Ayuntamiento.

Por supuesto que todo interesa, pero la atención se centra en el Estado de México que se ha convertido prácticamente en un laboratorio.

Los resultados que allí se tengan pudieran ser el indicativo para intuir lo que pudiera resultar en los comicios del 2018, cuando esté en juego la Presidencia de la República y la renovación de las dos Cámaras del Congreso Federal.

Si las elecciones en el Estado de México las gana el priísta ALFREDO DEL MAZO MAZA, la bufalada empezará a trotar en busca de las candidaturas para senadores y diputados federales.

Buscarán estar en los primeros lugares de la lista de candidatos de Representación Proporcional, es decir, las candidaturas Plurinominales, las que salen gratis, las de propina, las que se dan por la política del compadrazgo, amiguismo, favoritismo.

Será, cuenta y caso, una estampida de búfalos.

Pero si las elecciones las gana DELFINA GOMEZ ALVAREZ, de MORENA… ¡Cuidado!.

Cuidado porque entonces sí se desbocará El Peje, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR que a toda costa quiere ser presidente de México.

ANDRES MANUEL, amo, dueño y señor del Partido Movimiento de Regeneración Nacional –MORENA- tiene amarrada la candidatura de su partido, para participar en los comicios del 2018.

Naturalmente que para participar como candidato tendrá que dejar la presidencia del CEN de MORENA, pero… ¡Pone un incondicional de él!.

Y allí en MORENA se seguirán haciendo las cosas como él, como EL PEJE, dice y manda.

Igual, si DELFINA pierde las elecciones (en el sistema democrático se gana o se pierde hasta por un voto, ojo) prácticamente el que pierde es ANDRES MANUEL.

Aquí no es de “Si pierdes, pierdes tú y si ganas, gano yo”. Nones.

ANDRES MANUEL ha multiplicado su tiempo (si es que multiplicar el tiempo se puede) para apoyar a DELFINA GOMEZ, su candidata a la gubernatura del EDOMEX, pues sabe, y bien que sabe, que el Grupo Atlacomulco, al que pertenece ENRIQUE PEÑA NIETO, no quiere, por nada del mundo, soltar el gobierno de este estado donde ha gobernado por espacio de 87 años.

“¡Nada de alternancia!, que siga gobernando el PRI!”- dicen los del Grupo Atlacomulco.

Faltan solo tres semanas y, para que se dé una idea de como van las cosas, échele un ojo a estas encuestas.

El 13 de febrero, el periódico El Universal publicó el primer sondeo en EDOMEX.

Las preferencias electorales fueron:

ALFREDO DEL MAZO MAZA (PRI): 19.8 por ciento.

JOSEFINA VAZQUEZ MOTA…: (PAN) 19.6 por ciento.

DELFINA GOMEZ ALVAREZ (MORENA) 17.8 por ciento.

JUAN ZEPEDA (PRD)………………….. 12.0 por ciento.

Otra encuesta realizada por la misma empresa, El Universal del 10 de abril, reveló que DELFINA GOMEZ arrebata el segundo lugar a JOSEFINA VAZQUEZ MOTA.

Quedó así:

ALFREDO DEL MAZO, 21 por cientoç

DELFINA GOMEZ ALVAREZ, 17.4 por ciento.

JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, 14.1 por ciento.

JUAN ZEPEDA, del PRD, 12.7 por ciento.

LA encuestadora MITOFSKY, publica el 17 de abril, hace 18 días su encuesta con estos resultados donde DELFINA se apodera del primer lugar y el PRD manda a JOSEFINA al cuarto lugar.

DELFINA GOMEZ de MORENA: 24.4 por ciento.

ALFREDO DEL MAZO del PRI: 23.6 por ciento.

JUAN ZEPEDA del PRD: 14.9 por ciento.

JOSEFINA VAZQUEZ MOTA del PAN: 13.6 por ciento.

Ahora bien…

Las encuestas no siempre aciertan.

Basta recordar como andaban los resultados de las encuestas en Tamaulipas.

Pero en fin…

Pudiera, pudiera ser un indicativo.

EL PRI-TAMAULIPAS CONTINUA EN SU LETARGO

El adormecimiento e inactividad en que se encuentra el PRI, Tamaulipas… Continúa.

Muchos podrían decir que porque ahora que no está en el gobierno estatal, no tiene recursos.

Pudiera ser.

El PRI en las últimas fechas se la pasó en pagar multas al IFE por haber cometido varias infracciones, durante el proceso electoral anterior.

Si pero ¿Y a poco el PAN no fue también multado por irregularidades?.

El PAN también estuvo pagando infracciones y no por eso se durmió en sus laureles.

El presidente del CDE del PAN, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, no ha cesado en su constante trajinar por toda la entidad reuniéndose con sus correligionarios, encabezando asambleas municipales en los comités, organizando actividades deportivas, culturales, etcétera.

¿Y en el PRI?, bien, gracias.

Trasciende que ENRIQUE OCHOA REZA, el presidente del CEN del PRI, ha dicho que no se ha publicado la convocatoria para elegir a un nuevo presidente del CDE porque “el que se fue (RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES) no tenía por qué haberse ido antes de tiempo”.

Mira, mira.

¿Y como si se fue antes de tiempo, antes de cumplir su período en el cargo, el presidente del CEN, MANLIO FABIO BELTRONES?.

¿Por qué a Tamaulipas no se ha enviado ningún delegado del CEN del PRI?.

Ques´que por el clima de inseguridad.

¿Y en Guerrero y Michoacán respiran otro tipo de clima que no sea el de la inseguridad?.

Para hacer ruido y para que la gente crea que el PRI “despierta”, un iluso como ENRIQUE ARREOLA VIDAL recorre el Estado en busca del “consenso” que le dé la oportunidad de ser el futuro presidente del Comité Directivo Estatal.

Y que SERGIO GUAJARDO MALDONADO, el CHECO de todos los moles, también quiere ser presidente del CDE del PRI.

Si, como no.

De allí el brinco a una candidatura plurinominal.

No la brincan sin guarache.

ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, también la quiere pero… Al que no lo quieren es a él.

Al PRI-Tamaulipas no se le ve firmeza, no se le ve seriedad.

Qué tiempos aquellos cuando en el PRI había presidentes que si trabajaban.

La inactividad del PRI estatal, ha contagiado a los comités municipales.

En Matamoros han existido algunos movimientos soterrados que buscan ser imperceptibles.

Se manejó la especie de que OMAR MASSO podría ser el sucesor de VICTOR GARCIA FUENTES, pero en una rápida revisión del expediente de OMAR y al conocer los resultados de su trabajo “partidista”, decepcionó.

Y lo echaron al cuarto de los muñecos rotos… Por ahora.

Otro que quiere es ROBERTO LOPEZ el de la FSTSE.

Este hombre ha sido Secretario General de la CNOP y tan, tan.

Pero no lo ha hecho mal.

En fin…

En el PAN las cosas andan, más o menos.

El presidente del Comité Municipal, GERARDO MARTINEZ GARCIA, cuñado de la ex alcaldesa de triste memoria, vive “de permiso”.

En el 2015, tras la estrepitosa derrota de RAMIRO SALAZAR para diputado federal, GERARDO pidió licencia.

Y se fue.

En su lugar estuvo “dirigiendo el Comité Municipal, RODOLFO RINCON, el mismo que pregona por donde quiera que anda, que sigue cobrando en la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, gracias a sus padrinos.

Luego GERARDO MARTINEZ regresó a la Presidencia del Comité Municipal en el 2016, pero volvieron a perder. Esta vez perdieron la presidencia municipal con su candidata VERONICA SALAZAR y la diputación con JOE MARIANO VEGA.

Y ahora otra vez se ha ausentado.

Los panistas no quieren dar razón de él.

FIANZAS A CONTRATISTAS PARA QUE HAGAN OBRA DE CALIDAD: CHUCHIN

Porque en esta administración municipal no se va a negociar con la calidad de los trabajos de pavimentación, el Municipio fijará una fianza a cada contratista, para garantizar que sus trabajos estén bien hechos.

La fianza será por un año y es para que el contratista esté listo, que no haya ninguna falla en la obra aunque el presidente municipal, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE busca que la fianza o seguro, se pacte en por lo menos de dos a tres años.

La ley de obras públicas determina que cualquier empresa establecida legalmente, puede participar.

Pero ahora se aplicará una fianza, pues se requiere que se hagan obras de calidad.

Matamoros reflejará una transformación importante ante el inminente inicio del programa de obra pública 2017.

Está proyectada la ampliación de la carretera a Ciudad Victoria, en un tramo de un kilómetro. Actualmente se trabaja en la delimitación de derecho de vía, en coordinación con la Junta de Aguas y Drenaje, para el tema del drenaje pluvial.

También la modernización de importantes avenidas que mejorarán el rostro de la ciudad, obras de pavimentación a ejecutarse en colonias como la Valle Verde, Las Flores, Campestre Uno, Dos y Tres, Nueva Jerusalén, Tierra y Libertad, entre otras, dijo el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, IVAN ROBLES FLORES.

Para la ejecución de las obras prácticamente está todo listo, en atención a la demanda de pavimentación de calles y por disposiciones del presidente municipal, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, las obras se ejecutarán en tiempo y forma y garantizando la calidad de los trabajos, dijo.

Dentro del programa emergente de pavimentación que se puso en operación desde el inicio de esta administración, se atiende la demanda de rehabilitación de pavimentos como la ciudadanía lo ha demandado.

El funcionario manifestó que se estarán trabajando en todos los frentes, inclusive en aquellos que ya están avanzados, además de los que están dentro de un programa de mejoramiento de pavimentos.

LEY DE CAMBIO CLIMATICO DEBE QUEDAR ESTE MES: MONICA

La diputada MONICA GONZALEZ GARCIA, dijo ayer por la mañana que la Ley del Cambio Climático en Tamaulipas, deberá estar lista para este mismo mes de mayo.

Durante el Foro “En Tamaulipas es tiempo del medio ambiente”, se presentaron alrededor de 20 propuestas que enriquecen este proyecto de Ley.

Al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, le satisfizo la planeación en las propuestas, desde la técnica legislativa y estrategia que se requiere, contemplando el tema técnico y financiero para la elaboración del ordenamiento.

Dijo el legislador: “Ojalá que el Ejecutivo pueda presentar esta Iniciativa la próxima semana, yo sé que no es sencillo, pero si lo presentan a la Junta de Coordinación Política, pudiéramos darle entrada en la sesión del 17 de mayo, turnarla a la Comisión de Desarrollo Sustentable y Estudios Legislativos, para efectos de comenzar la discusión, pues ya hemos recibido más de 20 propuestas”.

Es la primer Legislatura que crea una Comisión para atender este tema y resulta viable que en lugar de ser Especial, sea ordinaria y permanente, esto atendiendo el tema del medio ambiente, lo cual da muestra del interés que existe en dar cauce a un asunto que involucra a toda la sociedad.

“Las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, firmamos un acuerdo denominado Comprometidos por Tamaulipas, donde más allá de las diferencias, vimos las coincidencias para sacar adelante las leyes y reformas que se requieren en la entidad, es esta nueva Ley”, dijo.

El diputado Humberto Rangel Vallejo, destacó la relevancia de que los matamorenses se sumen al reto que representa el cuidado del medio ambiente.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, invitó a la sociedad a sumarse a este proyecto, en el cual todas las voces están siendo escuchadas y se está concientizando sobre el cuidado del medio ambiente.

“En Tamaulipas es tiempo del medio ambiente, en Tamaulipas es tiempo de todos”, dijo.

Presentaron diversas propuestas, la presidenta de Asambleístas y Comunidad Tamaulipeca “Unidos por el Ambiente”, JUDITH ROSAS; de la Asociación Medio Ambientalista del Noreste, TERESA TREVIÑO RIZO; el presidente del Centro de Educación Ambiental, Energía y Sustentabilidad A.C., EDGAR CONTRERAS SANCHEZ.

En el evento, la diputada MONICA GONZALEZ GARCIA presentó a los ponentes y expertos en este tema, HUMBERTO CALDERON ZUÑIGA, Director de Proyectos de Cambio Climático y BERTHZAIRA PEIMBERT NIETO, jefa del Departamento de Cambio Climático e Información Ambiental de la SEDUMA.

CUMPLIO AÑOS DOÑA MARCELA RONQUILLO, ex primera dama del municipio de Matamoros, hija del inolvidable matador de toros, MARIO RONQUILLO y esposa del diputado federal, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA.

¡Felicidades, DOÑA MARCELA!.

Por hoy, es todo.

P.D.- El E-mail…

¿Cuánto vale una sonrisa? ¿Un centavo? ¿Un dólar? ¿Un millón?, bueno, algo tiene que valer ¿verdad?.

Desde luego que sí, pero sin duda nadie podría fijar el precio de una sonrisa ¿O tú crees que podrías hacerlo?, la verdad es que colocarle precio echaría inmediatamente a perder su valor. Sin embargo, a veces una sonrisa es muy valiosa.

Hace muchos años, en una de las calles más pobres de Nueva York, vivía una jovencita llamada ANA. Tenía once años de edad y su alegre carita a menudo hacía brillar un rayo de felicidad en la vida de mucha gente triste que la veía pasar por la calle.

Cierto día ANA asistió a un programa de niños en cierta iglesia cercana. Había estado allí muchas veces en algunas reuniones. Pero esta vez ella misma debía tomar parte en un programa. Puedes imaginarte cuán feliz se sentía.

Ahora bien, sucedió que entre el público se hallaba un médico bien reconocido. Era una de las personas que aportaba monetariamente a la obra de la iglesia. Nunca se sabrá si ese día se sentía solitario o triste, pero de alguna forma su corazón fue tocado mientras contemplaba la carita sonriente de ANA. De pronto, la niña se volvió y mirándolo directamente, sonrió. El hombre pensó que nunca había visto nada tan hermoso como esa sonrisa. Cuando volvió a su hogar, se sentía más feliz y mejor que antes.

Ese médico jamás olvidó esa sonrisa. Vivió en su memoria cada día de su vida, hasta que la muerte le cerró los ojos.

Cuando se leyó su testamento, los ejecutores del mismo se asombraron al ver que había dejado todo su dinero – y se trataba de un individuo muy rico – no a sus parientes, porque no tenía ninguno; ni a un hospital ni misión, como podría haber hecho. Pero, según lo decía en sus propias palabras su testamento, “a los que me han dado felicidad durante mi vida”.

En la lista estaba el nombre de ANA, la jovencita que le había sonreído en el programa de la iglesia hacía 20 años. ¡Le dejó 150,000 dólares!.

Pensemos en eso: ¡150,000 por una sonrisa! Casi puedo oír que dices: “¡Quisiera que mis sonrisas tuvieran ese valor!”. En realidad son valiosísimas, pero no necesariamente en dinero.

Piensa en la felicidad que significan para tus padres. Tus sonrisas les ayudan a llevar más fácilmente sus cargas y también los hace vivir más tiempo. ¿No vale eso algo?.

Las sonrisas hacen que las ruedas de la vida familiar se muevas muy suavemente. Mientras que los malos ratos, las caras agrias y los disgustos son como arena, que con su aspereza causan muchas dificultades.

El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22

Suponte que un día le sonríes a alguna persona que se siente muy triste y desanimada y que tu sonrisa la hace también sonreír a ella; ¿Cuánto vale ese gesto?, probablemente nunca lo sepas, pero para esa persona podría significarlo todo; un cambio decisivo de dirección en el oscuro y solitario sendero de su vida. En nuestros días hay mucha gente así, que han abandonado toda esperanza de que alguien les sonría nuevamente.